Головну акторку "Крику" виключили з фільму через позицію щодо війни ХАМАСу з Ізраїлем

Мексиканська актриса Мелісса Баррера зіграла у п'ятій і шостій частинах фільму жахів "Крик". Головна героїня повинна була повернутись і в сьомій частині, але кінокомпанія Spyglass Media звільнила її через підтримку Палестини.

Мелісса Баррера, не підбираючи слів, висловлювалась про Ізраїль, називаючи події в Палестині "геноцидом". Але називати бойовиків ХАМАСу терористами вона не поспішала.

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Мелісса Баррера про події в Палестині

Акторка, яка зіграла у двох частинах фільму "Крик", висловила свою позицію стосовно війни Ізраїля та Палестини, заявивши, що Ізраїль чинить "геноцид" на території Палестини. Утім, остаточне рішення про звільнення Мелісси кінокомпанія прийняла після її антисемітських виражень.

Чому людей з коричневою шкірою називають терористами, а уряд білих людей, які діють тими ж методами – ні?,

– заявила акторка.

Після оприлюднення такої позиції кінокомпанія Spyglass Media зробила свою заяву, виключивши Меліссу Барреру зі списку акторів на сьому частину фільму "Крик".

Ми не сприймаємо антисемітизм або мову ненависті в будь-якій формі, включаючи помилкові посилання на геноцид, етнічні чистки, спотворення Голокосту або все те, що грубо переходить межу мови ненависті,

– йшлося в повідомлення кінокомпанії.

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