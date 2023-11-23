Главную актрису "Крика" исключили из фильма из-за позиции относительно войны ХАМАСа с Израилем
Источник:BBC
Мексиканская актриса Мелисса Баррера сыграла в пятой и шестой частях фильма ужасов "Крик". Главная героиня должна была вернуться и в седьмой части, но кинокомпания Spyglass Media уволила ее из-за поддержки Палестины.
Мелисса Баррера, не подбирая слов, высказывалась об Израиле, называя события в Палестине "геноцидом". Но называть боевиков ХАМАСа террористами она не торопилась.
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Мелисса Баррера о событиях в Палестине
Актриса, сыгравшая в двух частях фильма "Крик", высказала свою позицию по поводу войны Израиля и Палестины, заявив, что Израиль совершает "геноцид" на территории Палестины. Впрочем, окончательное решение об уходе Мелиссы кинокомпания приняла после ее антисемитских выражений.
Почему людей с коричневой кожей называют террористами, а правительство белых людей, действующих теми же методами – нет?
– заявила актриса.
После обнародования такой позиции кинокомпания Spyglass Media сделала свое заявление, исключив Мелиссу Барреру из списка актеров на седьмую часть фильма "Крик".
Мы не воспринимаем антисемитизм или язык ненависти в какой-либо форме, включая ошибочные ссылки на геноцид, этнические чистки, искажения Холокоста или все то, что грубо переходит границу языка ненависти,
– говорилось в сообщении кинокомпании.
Последние новости о войне ХАМАСа с Израилем
- После шестичасового обсуждения 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС, которое предусматривало освобождение части израильских заложников, захваченных 7 октября, а также приостановку боевых действий и взаимное освобождение части палестинских заключенных из израильских тюрем.
Боевики ХАМАСа должны освободить 50 заложников израильтян, преимущественно гражданских, женщин и детей, в обмен на прекращение огня со стороны Израиля в течение четырех дней.
Израиль выпускает из тюрем разное количество палестинских заключенных, в том числе женщин и несовершеннолетних, однако точное количество пока не определено.
Во время временного перемирия в Газу разрешен въезд грузовиков с гуманитарной помощью и топливом, предполагалось, что их количество составит 300 единиц.