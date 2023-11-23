Главную актрису "Крика" исключили из фильма из-за позиции относительно войны ХАМАСа с Израилем

Мексиканская актриса Мелисса Баррера сыграла в пятой и шестой частях фильма ужасов "Крик". Главная героиня должна была вернуться и в седьмой части, но кинокомпания Spyglass Media уволила ее из-за поддержки Палестины.

Мелисса Баррера, не подбирая слов, высказывалась об Израиле, называя события в Палестине "геноцидом". Но называть боевиков ХАМАСа террористами она не торопилась.

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Мелисса Баррера о событиях в Палестине

Актриса, сыгравшая в двух частях фильма "Крик", высказала свою позицию по поводу войны Израиля и Палестины, заявив, что Израиль совершает "геноцид" на территории Палестины. Впрочем, окончательное решение об уходе Мелиссы кинокомпания приняла после ее антисемитских выражений.

Почему людей с коричневой кожей называют террористами, а правительство белых людей, действующих теми же методами – нет?

– заявила актриса.

После обнародования такой позиции кинокомпания Spyglass Media сделала свое заявление, исключив Мелиссу Барреру из списка актеров на седьмую часть фильма "Крик".

Мы не воспринимаем антисемитизм или язык ненависти в какой-либо форме, включая ошибочные ссылки на геноцид, этнические чистки, искажения Холокоста или все то, что грубо переходит границу языка ненависти,

– говорилось в сообщении кинокомпании.

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