Гімн сексуальності на екрані: найкращі кінообрази Мерілін Монро

Літо не могло починатись інакше, аніж з Дня народження такої ж гарячої та яскравої голлівудської зірки – Мерілін Монро! За своє коротке життя акторка встигла стати визнаним секс-символом та іконою стилю. Редакція Кіно 24 зібрала відомі кінообрази культової жінки, щоб ви могли ще раз надихнутись стилем, який буде жити вічно.

У списку нагород акторки Мерілін Монро немає Оскара або Золотого Глобуса, але її ім'я назавжди вписане в історію кінематографа. За час короткої, але яскравою кар'єри в кіно актриса продемонструвала на екрані і на червоних доріжках десятки образів. Ці неперевершені сукні до сьогодні продовжують надихати світових дизайнерів та жінок, які хотіли б хоч раз відчути себе в центрі уваги.

Найкращі друзі дівчат – це діаманти

Чи знаєте ви, звідки пішов цей вислів? З комедії "Джентльмени надають перевагу білявкам". Лорелай – один із культових образів Мерілін Монро. Вона була одягнена у відкриту яскраву рожеву сукню (обтиснену і "в підлогу") і рукавички такого ж кольору, коли виконувала найвідомішу пісню фільму. До атмофсери пісні Лорелай була обвішана скрізь коштовностями. До речі, цю сукню з фільму продали з аукціону – покупцеві воно коштувало 310 тисяч доларів.



Мерілін Монро у сукні для фільму "Джентльмени надають перевагу білявкам" / Getty Images

Безіменна, але відома

Запаморочлива сукня героїні комедії Вайлдера "Сверблячка сьомого року" пішла з торгів за шалені гроші – 4,6 мільйонів доларів. У ньому Мерілін красувалася в культовій (і неодноразово цитованій) сцені зі спідницею, що грайливо розвивається. Цікаво, що епізод знімали вночі, але через Мерілін Монро там зібрався п'ятитисячний натовп, який захоплено свистів при кожному дублі, тому сцену перезнімали в павільйоні. Такий відвертий наряд кольору слонової кістки коштував актрисі шлюбу – ревнивий бейсболіст Джо Дімаджіо розлучився з дружиною. На думку багатьох, що візитівка Мерілін Монро в кіно – саме ця безіменна героїня, яка намагається зловити непокірну спідницю.



Мерілін Монро в епохальному образі / Getty Images

Наче золота статуетка

У тому ж таки фільмі "Джентльмени надають перевагу білявкам" Вільям Травілла дизайнер і друг актриси, натхненний спокусливими формами Мерілін Монро, створив ще одне культове вбрання: знамениту золоту сукню з приголомшливим вирізом. Ця казкова сукня, яка з'являється у фільмі всього на кілька митей, залишилась перлиною кінематографа назавжди! Цікаво, що Вільям Травілла зшив сукню просто на тілі акторки, що дозволило йому ідеально підкреслити вигини її тіла.



Мерілін Монро в золотій сукні дизайнера Вільяма Травілла / Getty Images

Маленька чорна сукня Мерілін

Що ж, як казала Коко Шанель, у гардеробі кожної жінки повинна бути маленька чорна сукня. І у Мерілін вона звісно була! Комедія Some Like it Hot ("У джазі тільки дівчата") стала піком кар'єри Монро. Мерілін виконала роль солістки жіночого оркестру Душки (Дани) досить молодої та наївної, цей образ дуже пасував 33-річній Монро. Під час репетиції у вагоні, Дана одягнена в чорну приталену атласну сукню з декольте та бахромою. Саме з-під неї під час пісні у героїні випала злощасна фляжка з віскі.



Чорна сукня Мерілін Монро / Getty Images

I wanna be loved by you…

У цьому ж фільмі є набагато більш приголомшливий образ Мерилін Монро: коли Душка в залі розкішного курортного ресторану виконує легендарно композицію "I wanna be loved by you". Відомий американський кінокритик Роджер Еберт назвав цей епізод "гімном сексуальності на екрані". Мерилін одягнена у світлу сукню з блискітками та з відкритою спиною. Головний ефект сукня справляє, коли на Мерілін направлене світло прожектора: тому здається, що актриса співає оголена, лише блискітки прикривають деякі місця на тілі. Це найбільш відомий еротичний образ у кіно, для якого не потрібно було оголюватися. У цій же сукні, дизайнера Жана Луї, актриса виконала пісню Happy Birthday для президента Джона Кеннеді на святкуванні його 45-річчя в 1962 році.