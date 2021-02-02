Вслід за Деппом: Мериліна Менсона виріжуть з серіалів через звинувачення в насильстві

Популярний американський музикант Мерилін Менсон втратив роль у серіалі "Американські боги" та ще в декількох проєктах. Причиною цьому стали звинувачення в насильстві та аб'юзі від його колишньої дівчини Еван Рейчел Вуд.

Джерело: Deadline

Мериліна Менсона видалять з третього сезону "Американських богів". Виступ артиста, який був запланований наприкінці сезону, просто приберуть з сюжету серіалу.

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Представники телеканалу Starz, які працюють над створенням серіалу, заявили, що "Starz беззастережно підтримує всіх жертв і постраждалих від жорстокого поводження".

Через звинувачення, висунутих проти Мериліна Менсона, ми вирішили прибрати його виступ з епізоду, вихід якого запланований наприкінці цього сезону,

– заявив прессекретар телеканалу.

Таке ж рішення прийняли у телеканалі AMC. Вони відмовились демонструвати епізод серіалу "Калейдоскоп жахів" з участю артиста.

Чому Менсона звинувачують у насильстві: коротко про скандал

Акторка, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд заявила, що Менсон знущався з неї впродовж багатьох років.

33-річна жінка розповіла, що залицятися до неї він почав ще відтоді, як вона була підлітком. "Мені промили мізки й змусили підкоритися. Я жила в страху відплати, наклепу та шантажу", – заявила вона.

Як пише видання Vanity Fair, після цього про аб'юз з боку Мериліна Менсона розповіли ще 4 жінки. Вони поділилися болісними переживаннями та зізналися, що окрім залякування та примушувань, він знущався сексуально та психологічно.

Реакція Менсона

Сам Мерилін Менсон свою провину заперечує. За його словами, усі жінки, які розповіли про насилля з його боку, "спотворюють минуле".

Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком домовленими з партнерами-однодумцями. Незалежно від того, як і чому, інші зараз вирішили спотворити минуле, це правда,

– заявив музикант.