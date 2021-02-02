Вслід за Деппом: Мериліна Менсона виріжуть з серіалів через звинувачення в насильстві

Популярний американський музикант Мерилін Менсон втратив роль у серіалі "Американські боги" та ще в декількох проєктах. Причиною цьому стали звинувачення в насильстві та аб'юзі від його колишньої дівчини Еван Рейчел Вуд.
Джерело: Deadline
Мериліна Менсона видалять з третього сезону "Американських богів". Виступ артиста, який був запланований наприкінці сезону, просто приберуть з сюжету серіалу.
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Представники телеканалу Starz, які працюють над створенням серіалу, заявили, що "Starz беззастережно підтримує всіх жертв і постраждалих від жорстокого поводження".
Через звинувачення, висунутих проти Мериліна Менсона, ми вирішили прибрати його виступ з епізоду, вихід якого запланований наприкінці цього сезону,
– заявив прессекретар телеканалу.
Таке ж рішення прийняли у телеканалі AMC. Вони відмовились демонструвати епізод серіалу "Калейдоскоп жахів" з участю артиста.
Сам Мерилін Менсон свою провину заперечує. За його словами, усі жінки, які розповіли про насилля з його боку, "спотворюють минуле".
Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком домовленими з партнерами-однодумцями. Незалежно від того, як і чому, інші зараз вирішили спотворити минуле, це правда,
– заявив музикант.