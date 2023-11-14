Він був параноїком, – колишня Меттью Перрі розповіла, від чого міг померти актор

Колишня дівчина актора Меттью Перрі висловила свої припущення щодо можливих причин його смерті. Кеті Едвардс вважає, що актор міг бути втягнутий у вживання наркотиків перед трагічним випадком.

Попередньо встановити причину смерті не вдавалось, навіть після того, як актору зробили медичну експертизу. Утім, тепер експодруга Меттью висунула свої припущення.

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Колишня Меттью Перрі розповіла про можливу причину смерті актора

Кеті Едвартс вважає, що перед своєю смертю актор міг бути знову втягнутий у вживання наркотиків. Вона сказала, що не думає, що Перрі потонув просто так. Однак її зовсім не дивує те, що жодних слідів від наркотиків не було виявлено, бо знає, що Меттью був дуже педантичним в цьому плані й вмів добре приховати те, що він їх вживав.

Я думаю, що він міг приймати таблетки протягом тижня перед смертю. Правоохоронні органи сказали, що на місці події не було рецептурних знеболювальних засобів, що мене не дивує, бо він не залишав наркотики де прийдеться,

– зазначила Кеті.

Поліція повідомила, що фентанілу або метамфетаміну в організмі Меттью не виявлено. Експерти також не знайшли жодних таблеток на території будинку актора. Утім, Кеті вважає, що деталі смерті актора "Друзів" дещо приховують.

Він був параноїком і вживав їх(наркотики – 24 Канал) усі, щоб не було жодних доказів, а потім ішов за новими, коли цього хотів,

– додала Едвардс.

Крім того, Кеті стверджує, що Меттью зазвичай вживав наркотики та алкоголь, перебуваючи у воді, причому він це завжди робив наодинці. Тож вважає, що це не може бути випадковим збігом обставин.

Відомо, що пара познайомилась на зборах анонімних алкоголіків і вже 2006 року вони почали зустрічатися.

Меттью Перрі помер у віці 54 років