Он был параноиком, – бывшая Мэттью Перри рассказала, от чего мог умереть актер

Бывшая девушка актера Мэттью Перри высказала свои предположения о возможных причинах его смерти. Кэти Эдвардс считает, что актер мог быть вовлечен в употребление наркотиков перед трагическим случаем.

Предварительно установить причину смерти не удавалось даже после того, как актеру сделали медицинскую экспертизу. Впрочем, теперь эксподруга Мэттью выдвинула свои предположения.

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Бывшая Мэттью Перри рассказала о возможной причине смерти актера

Кэти Эдвартс считает, что перед своей смертью актер мог быть снова вовлечен в употребление наркотиков. Она сказала, что не думает, что Перри утонул просто так. Однако ее совсем не удивляет то, что никаких следов от наркотиков не было обнаружено, потому что знает, что Мэттью был очень щепетилен в этом плане и умел хорошо скрыть то, что он их употреблял.

Я думаю, он мог принимать таблетки в течение недели перед смертью. Правоохранительные органы сказали, что на месте происшествия не было рецептурных обезболивающих средств, что меня не удивляет, потому что он не оставлял наркотики где придется,

– отметила Кэти.

Полиция сообщила, что фентанила или метамфетамина в организме Мэттью не обнаружено. Эксперты также не обнаружили никаких таблеток на территории дома актера. Впрочем, Кэти считает, что детали смерти актера "Друзей" несколько скрывают.

Он был параноиком и употреблял их (наркотики – 24 Канал) все, чтобы не было никаких доказательств, а затем следовал за новыми, когда этого хотел,

– добавила Эдвардс.

Кроме того, Кэти утверждает, что Мэттью обычно употреблял наркотики и алкоголь, находясь в воде, причем он это всегда делал наедине. Так что считает, что это не может быть случайным стечением обстоятельств.

Известно, что пара познакомилась на собрании анонимных алкоголиков и уже в 2006 году они стали встречаться.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет