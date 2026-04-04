Не витратите багато часу: 4 мінісеріали, які можна подивитись за вечір

Усе частіше кіномани обирають до перегляду мінісеріали, адже вони можуть вразити несподіваним сюжетом і ще більш цікавим фіналом. Ще одна перевага, що на це не піде багато часу.

Оскільки вихідні вже настали, то 24 Канал підготував до вибору декілька мінісеріалів, яким можна присвятити вечір.

"Резиденція", 2025

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,7

Це детективний серіал, який розповідає про вбивство у Білому домі. Це справжня сенсація, яка може вплинути на імідж всієї країни. Трагедія стається під час важливої вечері. Для того щоб швидко розкрити злочин і уникнути розголосу, справу доручають приватному детективу – Корделії Капп. Ця жінка використовує нестандартні методи розслідування, які можуть дивувати інших.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Чому жінки вбивають", 2019 – 2021

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 20

Рейтинг IMDb: 8,3

Перший сезон розповідає історії трьох жінок з різних епох, які у різний спосіб намагались вбити своїх чоловіків. У другому сезоні зробили акцент на двох сюжетних лініях, а також підвищили рівень чорного гумору.

"Чому жінки вбивають": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Ферзевий Гамбіт", 2020

Кількість серій: 7

Рейтинг IMDb: 8,5

Мінісеріал розповідає про Бет Гармон, сироту, якій вдається стати геніальним гравцем у шахи. На неї чекає чимало випробувань. Спершу вона має довести, що жінка має своє місце у світі чоловіків, а тоді вже підійнятись на вершину шахового тріумфу.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Привиди будинку на пагорбі", 2018

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 8,5

Це драматичний горор про п'ятьох братів і сестер, які виросли у найвідомішому будинку з привидами у США. Серіал показує події 90-х років, коли родина Крейнів переїхала в особняк для його ремонту, а також події сьогоднішнього дня, де дорослі діти живуть з психологічними травмами.

Будинок на пагорбі – це не просто будівля, а жива істота, яка маніпулює мешканцями, а також живеться їхніми страхами та спогадами.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

