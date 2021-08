Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер

14:00

Мережу заінтригувало нове фото зі зйомок перезапуску "Сексу і міста" (And Just Like That). На світлині зображено улюблених героїв серіалу Містер Біг та Керрі Бредшоу. Вони разом лежать у ліжку і, очевидно, щасливі. Оце вже цікавий поворот, як відреагували шанувальники – читайте далі.