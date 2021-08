Головні герої найочікуванішого шоу And Just Like That на вихідних підігріли цікавість шанувальників до картини. Обидвоє у своїх інстаграм-сторінках поділилися романтичними фото.

До теми Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста": нові фото

На спільних фото Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот виглядають щасливими і закоханими, але судячи з останніх новин, ця пара знову відчує біль розлучення.

Як прокоментували актори свої романтичні фото

На одній зі світлин Керрі Бредшоу та Містер Біг дивляться одне одному в очі. Кріс Нот у своєму інстаграмі опублікува фото, де вони сидять поряд, обіймаючись, і так підписав їхнє фото: "Знову разом".

Ці двоє, впевнена, сьогодні не будуть спати допізна,

– коментує Сара Джессіка Паркер.

Як відреагували шанувальники на появу Кріса Нота

Інтернет-користувачі розділилися: хтось вважає, що це просто звичайна плутанина між подружжям, вони в процесі розлучення і з'ясовують відносини. Особливо, якщо подивитися на фото, які нещодавно зробили папараці. Цікаво, чи є причиною того колишня "ідеальна" дружина Престона Наташа, яку ми також бачили на майданчику раніше. "Найбільш знакові токсичні відносини", – говорять глядачі.

Інші коментують так:

"Це дивовижно";

"Я не можу дочекатися";

"Будь ласка, не розлучайтеся. Я завжди був прихильником Біга і Керрі, з першого епізоду";

"Для мене це не схоже на сімейні проблеми, будь ласка, залиште це так";

"Нікому більше не розлучатися!";

"Ааа! Це неймовірно. Я зараз уявляю, як Біг називає її "малишкою";

"Я заплачу за любов, подібну на цю";

"Моя найкраща пара усіх часів".

Що ми знаємо про відносини Керрі і Містера Біга