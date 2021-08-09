Головні герої найочікуванішого шоу And Just Like That на вихідних підігріли цікавість шанувальників до картини. Обидвоє у своїх інстаграм-сторінках поділилися романтичними фото.
До теми Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста": нові фото
На спільних фото Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот виглядають щасливими і закоханими, але судячи з останніх новин, ця пара знову відчує біль розлучення.
Як прокоментували актори свої романтичні фото
На одній зі світлин Керрі Бредшоу та Містер Біг дивляться одне одному в очі. Кріс Нот у своєму інстаграмі опублікува фото, де вони сидять поряд, обіймаючись, і так підписав їхнє фото: "Знову разом".
Ці двоє, впевнена, сьогодні не будуть спати допізна,
– коментує Сара Джессіка Паркер.
Як відреагували шанувальники на появу Кріса Нота
Інтернет-користувачі розділилися: хтось вважає, що це просто звичайна плутанина між подружжям, вони в процесі розлучення і з'ясовують відносини. Особливо, якщо подивитися на фото, які нещодавно зробили папараці. Цікаво, чи є причиною того колишня "ідеальна" дружина Престона Наташа, яку ми також бачили на майданчику раніше. "Найбільш знакові токсичні відносини", – говорять глядачі.
Інші коментують так:
- "Це дивовижно";
- "Я не можу дочекатися";
- "Будь ласка, не розлучайтеся. Я завжди був прихильником Біга і Керрі, з першого епізоду";
- "Для мене це не схоже на сімейні проблеми, будь ласка, залиште це так";
- "Нікому більше не розлучатися!";
- "Ааа! Це неймовірно. Я зараз уявляю, як Біг називає її "малишкою";
- "Я заплачу за любов, подібну на цю";
- "Моя найкраща пара усіх часів".
Що ми знаємо про відносини Керрі і Містера Біга
- Фани серіалу пам'ятають, що до Керрі Містер Біг був двічі одружений: на видавчині, яку зіграла Ноель Бек і на Наташі Нагінській, яку на екрані втілила Бріджит Мойнахан.
- У фіналі першого повнометражного фільму "Секс і місто", Керрі і її коханий все-таки вимовляють клятви вірності один одному, забувши про те, як Містер Біг кинув Керрі біля вівтаря перед розкішним весіллям у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
- Востаннє глядачам не пощастило, вони побачили деякі проблеми в парі, які з'явилися в перші кілька років шлюбу. Тоді в Керрі трапився роман із колишнім нареченим Ейданом Шоу, якого зіграв Джон Корбетт. Історія сталася в Абу-Дабі, де розгортався сюжет другого фільму "Секс і місто". Коли ж Керрі зізналася у всьому чоловікові, то він подарував їй каблучку з великим чорним діамантом, щоби знову зміцнити їхній шлюб.
- У сценарії перезапуску "Сексу і міста", який потрапив в мережу, ставлять жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга. Героям все ж не вдалося зберегти шлюб, вони розлучилися і перезапуск культового серіалу в подробицях розкаже про їхнє життя після такої гіркої події. Та все ж ми можемо надіятися, що нам покажуть дивовижно романтичну історію кохання, на яку так всі чекають.