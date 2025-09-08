Романтичні та емоційні історії: 4 фільми, які треба подивитися фанам "Мого року в Оксфорді"
- Фільм "Мій рік в Оксфорді" від Netflix є романтичною комедією про студентку, яка навчається в Оксфорді і зустрічає британця Джеймі.
- Рекомендовані фільми для фанів: "Гуманітарні науки", "До зустрічі з тобою", "Час жити", "Коханий з майбутнього".
Романтична комедія Netflix "Мій рік в Оксфорді" підкорила серця багатьох кіноманів і тривалий час трималась у списку фільмів, які дивляться на платформі найчастіше. Це зворушлива історія про студентку, яка приїжджає до Оксфорда здійснити свою мрію. Але знайомство з британцем Джеймі змінює всі її плани.
Це історія кохання, яка змушує захоплюватися і розчулюватися водночас, адже тут поєдналась і романтика, і самопізнання і драма. Якщо вам сподобалась стрічка "Мій рік в Оксфорді", редакція Кіно 24 підібрала й інші фільми, які варто подивитися фанам цього жанру.
"Гуманітарні науки"
35-річний Джессі Фішер – самотній та незадоволений кар'єрою чоловік, який відчуває себе ближчим до студентів, ніж до однолітків. Він з ностальгією згадує час, коли вивчав улюблені гуманітарні науки, спілкувався з однодумцями й захоплювався поезією. Коли професор Гоберг запрошує його на свято з нагоди його виходу на пенсію, Джессі користується моментом повернутися до рідних стін. Тут він зустрічає 19-річну студентку, яка також обожнює книги та музику.
Стрічка зосереджується на перехідних етапах у житті, часі молодості й невпевненості щодо самостійного життя. Це справжня історія дорослішання, яка доводить, що вік у паспорті – важливий далеко не завжди. Все це перегукується з романтикою й навчанням фільму "Мій рік в Оксфорді".
"Гуманітарні науки": дивіться трейлер онлайн
"До зустрічі з тобою"
Головна героїня Луїза наполегливо шукає нову роботу після кількох провалів. Їй пропонують стати доглядальницею Вілла Трейнора, який прикутий до колісного крісла після аварії й втратив бажання до життя. Спершу позитивна та усміхнена Лу навіть трохи дратує Вілла, але згодом між ними зароджується щось більше. Те, що змушує хлопця розриватися між страхом смерті і бажанням бути поруч з дівчиною.
Обидві стрічки схожі між собою, хоча "До зустрічі з тобою" є трохи емоційнішим. Цей фільм є стандартом і класикою сучасних романтичних комедій та мелодрам. Від фільму не відійти без заплаканих очей.
"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер онлайн
"Час жити"
Перспективна шеф-кухарка Алмут випадково потрапляє в аварію та збиває машиною Тобіаса. Цей випадок кардинально змінює життя їх обох. Їхні стосунки розвиваються поступово: спершу Тобіас боїться закохуватися, а Алмут не готова жертвувати кар'єрою заради особистого життя. Але пара з часом розуміє, що вони знайшли в одне одному те, чого їм так бракувало.
Стрічка, як і "Мій рік в Оксфорді", розповідає про пошук радості у ті часи, коли розумієш, що все це не може тривати вічно. Це романтична історія, що складається з маленьких і звичних моментів, які разом є цілим життям.
"Час жити": дивіться трейлер онлайн
"Коханий з майбутнього"
У 21 день народження юний хлопець Тім дізнається сімейну таємницю. Всі чоловіки у їхній родині мають дар – подорожі в часі. Дізнавшись про це, Тім вирушає на пошуки коханої та знайомиться з дівчиною Мері. Пара живе щасливо, але щоразу, коли між ними трапляється непорозуміння, Тім повертає час назад. Та згодом розуміє, що кожна зміна має свої наслідки.
Як і "Мій рік в Оксфорді", цей фільм – історія кохання, загорнута в глибокі роздуми про життя, втрати та неминучість змін. Вона показує, як важливо жити просто зараз. Баланс гумору, романтики та моралі будуть знайомі поціновувачам жанру.
"Коханий з майбутнього": дивіться трейлер онлайн