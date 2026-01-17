3 мультфільми на Netflix, які сподобаються всій сім'ї

Багато людей люблять проводити вихідні з усією сім'єю. Надворі зараз дуже холодно, тому можна створити затишну атмосферу вдома і дивитися мультфільми.

24 Канал підготував добірку мультфільмів, які сподобаються всій сім'ї. Вони всі доступні на платформі Netflix.

Які мультфільми на Netflix подивитись усією сім'єю?

"Як приборкати дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

У центрі сюжету – син вождя племені Гикавка. Хлопець хоче довести, що є справжнім вікінгом і вполювати дракона. Однак усе йде не за планом. Головний герой приборкує істоту, а не приводить її до племені. Між Гикавкою та драконом зароджується справжня дружба, яка кардинально змінить світ вікінгів.

"Секрети домашніх тварин"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Події мультфільму відбуваються у Нью-Йорку, де мешкають Кеті та її пес Макс. Життя тварини було ідеальним до того моменту, поки господиня не приводить додому великого волохатого собаку Дюка.

Макс і Дюк не можуть порозумітися та постійно сваряться, аж раптом разом опиняються посеред вулиці. Чи вдасться собакам знайти спільну мову та повернутися додому?

"Лоракс"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

12-річний Тед Віггінс проживає у містечку Тнідвілі, в якому не ростуть ні квіти, ні дерева. Хлопчик мріє завоювати серце Одрі, але для цього йому потрібно знайти трюфельне дерево. Так, головний герой заглиблюється в історію про Лоракса – колись суворого охоронця лісу.

