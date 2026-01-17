3 мультфильма на Netflix, которые понравятся всей семье
- 24 Канал предлагает подборку семейных мультфильмов на Netflix: "Как приручить дракона", "Тайная жизнь домашних животных" и "Лоракс".
- Мультфильмы охватывают различные сюжеты: от приключений викингов с драконами до приключений домашних животных в Нью-Йорке.
Многие люди любят проводить выходные со всей семьей. На улице сейчас очень холодно, поэтому можно создать уютную атмосферу дома и смотреть мультфильмы.
24 Канал подготовил подборку мультфильмов, которые понравятся всей семье. Они все доступны на платформе Netflix.
Какие мультфильмы на Netflix посмотреть всей семьей?
"Как приручить дракона"
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В центре сюжета – сын вождя племени Икавка. Парень хочет доказать, что является настоящим викингом и поймать дракона. Однако все идет не по плану. Главный герой укрощает существо, а не приводит его к племени. Между Икалкой и драконом зарождается настоящая дружба, которая кардинально изменит мир викингов.
"Тайная жизнь домашних животных"
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
События мультфильма происходят в Нью-Йорке, где живут Кэти и ее пес Макс. Жизнь животного была идеальной до того момента, пока хозяйка не приводит домой большую мохнатую собаку Дюка.
Макс и Дюк не могут найти общий язык и постоянно ссорятся, и вдруг вместе оказываются посреди улицы. Удастся ли собакам найти общий язык и вернуться домой?
"Лоракс"
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
12-летний Тед Уиггинс проживает в городке Книдвиле, в котором не растут ни цветы, ни деревья. Мальчик мечтает завоевать сердце Одри, но для этого ему нужно найти трюфельное дерево. Так, главный герой углубляется в историю о Лораксе – некогда суровом охраннике леса.
