3 мультфильма на Netflix, которые понравятся всей семье

Многие люди любят проводить выходные со всей семьей. На улице сейчас очень холодно, поэтому можно создать уютную атмосферу дома и смотреть мультфильмы.

24 Канал подготовил подборку мультфильмов, которые понравятся всей семье. Они все доступны на платформе Netflix.

Какие мультфильмы на Netflix посмотреть всей семьей?

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

В центре сюжета – сын вождя племени Икавка. Парень хочет доказать, что является настоящим викингом и поймать дракона. Однако все идет не по плану. Главный герой укрощает существо, а не приводит его к племени. Между Икалкой и драконом зарождается настоящая дружба, которая кардинально изменит мир викингов.

"Тайная жизнь домашних животных"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

События мультфильма происходят в Нью-Йорке, где живут Кэти и ее пес Макс. Жизнь животного была идеальной до того момента, пока хозяйка не приводит домой большую мохнатую собаку Дюка.

Макс и Дюк не могут найти общий язык и постоянно ссорятся, и вдруг вместе оказываются посреди улицы. Удастся ли собакам найти общий язык и вернуться домой?

"Лоракс"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

12-летний Тед Уиггинс проживает в городке Книдвиле, в котором не растут ни цветы, ни деревья. Мальчик мечтает завоевать сердце Одри, но для этого ему нужно найти трюфельное дерево. Так, главный герой углубляется в историю о Лораксе – некогда суровом охраннике леса.

