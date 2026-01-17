24 Канал подготовил подборку старых украинских мультфильмов, которые ваши дети могли не видеть.

Какие старые украинские мультфильмы посмотреть детям?

"Капитошка"

Капитошка – это литературный персонаж, которого создала украинская писательница и сценаристка Наталья Гузеева. В 1980 году вышел мультфильм с одноименным названием. Это история о дружбе между капелькой летнего дождя Капитошкой и Волчонком, который хочет стать злым, страшным и хитрым зверем.

"Допрыгни до облака"

Мультфильм "Допрыгни до облачка", режиссером которого стал Борис Храневич, вышел в 1988 году. История начинается со встречи веселого кенгуру и утконоса. Последний расстроен, ведь озеро высохло и превратилось в облачко, которое исчезло. Так, друзья отправляются на поиски пропажи.

"Ивасик-Телесик"

В 1989 году вышел популярный мультфильм "Ивасик-Телесик", созданный на основе украинской народной сказки. В ленте показано одинокую пару без детей. Но однажды происходит чудо и у них появляется сын Ивасик. Все было хорошо, и вдруг Баба-Яга и ее дочь Аленка решают украсть мальчика.

