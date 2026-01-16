24 Канал расскажет о старых добрых фильмах, которые стоит посмотреть, когда дома холодно. Закутывайтесь в теплый плед, делайте горячий чай или какао, чтобы согреться.

Что посмотреть, когда дома холодно?

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

За основу фильма взята реальная история о французском аристократе и бизнесмене Филиппе Поццо ди Борго. В 1993 году с мужчиной произошел несчастный случай, после которого он остался парализованным.

В ленте рассказывается о Филиппе. Как-то он встречает Дрисса, который недавно вышел из тюрьмы. Главный герой парализован и едва не потерял волю к жизни, но все меняется после этого знакомства.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шоу Трумана" (1998)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Это история о Трумане Бербанке, который не знает, что такое настоящая реальность, ведь живет под прицелом камер. Все, что происходит, – тщательно спланировано. Однако однажды мужчина влюбляется в женщину, что не соответствует сценарию. В их отношения вмешиваются создатели шоу, и вдруг у главного героя начинают закрадываться подозрения.

"Шоу Трумана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бойфренд из будущего" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

В центре сюжета – Тим Лейк, который умеет путешествовать во времени. Парень хочет использовать свои чрезвычайные способности, чтобы найти любовь. Он думал, что сможет избежать многих проблем, но впоследствии осознает, что его дар не является гарантией идеальной жизни.

"Бойфренд из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма