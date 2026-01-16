24 Канал розповість про старі добрі фільми, які варто подивитися, коли вдома холодно. Закутуйтесь у теплий плед, робіть гарячий чай або какао, щоб зігрітися.

Що подивитись, коли вдома холодно?

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

За основу фільму взята реальна історія про французького аристократа і бізнесмена Філіпа Поццо ді Борго. У 1993 році з чоловіком стався нещасний випадок, після якого він залишився паралізованим.

У стрічці розповідається про Філіпа. Якось він зустрічає Дрісса, який нещодавно вийшов із в'язниці. Головний герой паралізований і ледь не втратив волю до життя, але все змінюється після цього знайомства.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шоу Трумена" (1998)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Це історія про Трумена Бербанка, який не знає, що таке справжня реальність, адже живе під прицілом камер. Усе, що відбувається, – ретельно сплановано. Проте якось чоловік закохується в жінку, що не відповідає сценарію. У їхні стосунки вмішуються творці шоу, аж раптом у головного героя починають закрадатися підозри.

"Шоу Трумена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханий з майбутнього" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У центрі сюжету – Тім Лейк, який вміє подорожувати у часі. Хлопець хоче використати свої надзвичайні здібності, щоб знайти кохання. Він думав, що зможе уникнути багатьох проблем, але згодом усвідомлює, що його дар не є гарантією ідеального життя.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму