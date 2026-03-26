24 Канал расскажет о некоторых из них. Возможно, какой-то фильм из списка захочется пересмотреть или же наоборот – откроете для себя что-то новое.
"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""
Рейтинг IMDb: 8,1
В серии фильмов о пиратах Кира Найтли играет роль Элизабет Свонн – дочери губернатора, которая мечтает о свободе, выходящей за пределы ее статуса. Но все меняется, когда выясняется, что девушка становится тесно связана с пиратским проклятием и оказывается в центре борьбы за легендарный корабль "Черная жемчужина".
После похищения Элизбет загадочными пиратами, кузнец Уилл Тернер вместе с Джеком Воробьем отправляются на ее спасение.
"Гордость и предубеждение"
Рейтинг IMDb: 7,8
В экранизации романа Джейн Остин Кира Найтли предстает в роли Элизабет Беннет – умной и остроумной девушки, которая не хочет выходить замуж без чувства любви.
Ее знакомство с мистером Дарси началось с взаимной неприязни, однако постепенно их чувства меняются, и оба героя должны переосмыслить собственные предубеждения.
"Не отпускай меня"
Рейтинг IMDb: 7,1
Кира Найтли играет Рут – одну из воспитанниц закрытого интерната, где дети растут в странной и изолированной атмосфере. Вместе с друзьями она узнает старшую правду: их жизнь имеет четко определенную и трагическую цель.
"Игра в имитацию"
Рейтинг IMDb: 8,0
Джоан Кларк – талантливая математичка, которая работает вместе с Аланом Тьюрингом над взломом немецкого кода "Энигма" во время Второй мировой войны.
Героиня Киры Найтли – одна из немногих женщин в команде, которая вынуждена постоянно доказывать свою компетентность в мужской среде.
"Колетт"
Рейтинг IMDb: 6,7
Кира Найтли воплощает французскую писательницу Сидони-Габриэль Колетт, которая выходит замуж за харизматичного, но манипулятивного мужчину. Именно он заставляет ее писать романы, которые публикует под своим именем.
Со временем Колетт осознает собственный талант и начинает бороться за право быть услышанной.
