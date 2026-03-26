24 Канал розповість про деякі з них. Можливо, якийсь фільм зі списку захочеться передивитись або ж навпаки – відкриєте для себе щось нове.
Цікаво Отримав три Оскара та мільярди доларів: який фільм став найкасовішим в історії кіно
"Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної Перлини""
Рейтинг IMDb: 8,1
У серії фільмів про піратів Кіра Найтлі грає роль Елізабет Свонн – доньки губернатора, яка мріє про свободу, що виходить за межі її статусу. Та усе змінюється, коли з'ясовується, що дівчина стає тісно пов'язана з піратським прокляттям й опиняється у центрі боротьби за легендарний корабель "Чорна перлина".
Після викрадення Елізбет загадковими піратами, коваль Вілл Тернер разом із Джеком Горобцем вирушають на її порятунок.
"Гордість і упередження"
Рейтинг IMDb: 7,8
В екранізації роману Джейн Остін Кіра Найтлі постає у ролі Елізабет Беннет – розумної й дотепної дівчини, яка не хоче виходити заміж без почуття кохання.
Її знайомство з містером Дарсі почалось із взаємної неприязні, однак поступово їхні почуття змінюються, й обидва герої мають переосмислити власні упередження.
"Не відпускай мене"
Рейтинг IMDb: 7,1
Кіра Найтлі грає Рут – одну з вихованок закритого інтернату, де діти ростуть у дивній та ізольованій атмосфері. Разом із друзями вона дізнається старшну правду: їхнє життя має чітко визначену й трагічну мету.
"Гра в імітацію"
Рейтинг IMDb: 8,0
Джоан Кларк – талановита математичка, яка працює разом із Аланом Тюрінгом над зламом німецького коду "Енігма" під час Другої світової війни.
Героїня Кіри Найтлі – одна з небагатьох жінок у команді, яка змушена постійно доводити свою компетентність у чоловічому середовищі.
"Колетт"
Рейтинг IMDb: 6,7
Кіра Найтлі втілює французьку письменницю Сідоні-Габріель Колетт, яка виходить заміж за харизматичного, але маніпулятивного чоловіка. Саме він змушує її писати романи, які публікує під своїм іменем.
З часом Колетт усвідомлює власний талант і починає боротись за право бути почутою.
Які фільми можна подивитись з Леонадро Ді Капіро?
- "Острів проклятих". 1954 рік, острів Шаттер у Бостонській гавані. Там розташована психіатрична лікарня Ешкліфф, де перебувають особливо небезпечні злочинці. На острів прибувають федеральний маршал Тедді Деніелс та його напарник Чак Оул, щоб розслідувати зникнення однієї з пацієнток.
- "Великий Гетсбі". У 1922 році Нік Каррауей приїжджає до Нью-Йорка із Середнього Заходу. Його сусідом стає загадковий мільйонер Джей Гетсбі, відомий своїми вечірками.
- "Вбивці квіткової повні". Ернест пройшов Першу світову війну та відправляється до індіанської резервації племені осейдж в Оклахомі. Дядько пропонує йому взяти шлюб з Моллі Кайл, щоб заволодіти земельними правами її родини.