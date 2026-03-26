24 Канал розповість про деякі з них. Можливо, якийсь фільм зі списку захочеться передивитись або ж навпаки – відкриєте для себе щось нове.

"Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної Перлини""

Рейтинг IMDb: 8,1

У серії фільмів про піратів Кіра Найтлі грає роль Елізабет Свонн – доньки губернатора, яка мріє про свободу, що виходить за межі її статусу. Та усе змінюється, коли з'ясовується, що дівчина стає тісно пов'язана з піратським прокляттям й опиняється у центрі боротьби за легендарний корабель "Чорна перлина".

Після викрадення Елізбет загадковими піратами, коваль Вілл Тернер разом із Джеком Горобцем вирушають на її порятунок.

"Гордість і упередження"

Рейтинг IMDb: 7,8

В екранізації роману Джейн Остін Кіра Найтлі постає у ролі Елізабет Беннет – розумної й дотепної дівчини, яка не хоче виходити заміж без почуття кохання.

Її знайомство з містером Дарсі почалось із взаємної неприязні, однак поступово їхні почуття змінюються, й обидва герої мають переосмислити власні упередження.

"Не відпускай мене"

Рейтинг IMDb: 7,1

Кіра Найтлі грає Рут – одну з вихованок закритого інтернату, де діти ростуть у дивній та ізольованій атмосфері. Разом із друзями вона дізнається старшну правду: їхнє життя має чітко визначену й трагічну мету.

"Гра в імітацію"

Рейтинг IMDb: 8,0

Джоан Кларк – талановита математичка, яка працює разом із Аланом Тюрінгом над зламом німецького коду "Енігма" під час Другої світової війни.

Героїня Кіри Найтлі – одна з небагатьох жінок у команді, яка змушена постійно доводити свою компетентність у чоловічому середовищі.

"Колетт"

Рейтинг IMDb: 6,7

Кіра Найтлі втілює французьку письменницю Сідоні-Габріель Колетт, яка виходить заміж за харизматичного, але маніпулятивного чоловіка. Саме він змушує її писати романи, які публікує під своїм іменем.

З часом Колетт усвідомлює власний талант і починає боротись за право бути почутою.

