Він був родом з України: у 2 сезоні серіалу "Венздей" звучить музика Сергія Прокоф'єва
- У 2 сезоні серіалу "Венздей" використали музичний твір Сергія Прокоф'єва, що викликало обурення деяких глядачів, які вважали його частиною російської культури.
- United24 наголосили, що Прокоф'єв народився в Україні, а його вважати частиною російської культури неправильно, попри навчання в Російській імперії та Радянському Союзі.
- Сергій Прокоф'єв був затаврований як "ворог народу" радянським режимом у 1948 році, а його перша дружина була засуджена до 20 років трудових таборів за звинуваченням у шпигунстві.
6 серпня 2025 року відбулась прем'єра першої частини 2 сезону культового серіалу "Венздей" на Netflix. Після виходу перших епізодів у мережі помітили обурення деяких глядачів.
Усе через використання твору композитора Сергія Прокоф'єва у серіалі. Дехто із користувачів писав, що він є частиною культури Росії. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на United24 дізнаєтесь, чому це не правда.
Музика Сергія Прокоф'єва у серіалі "Венздей": що сказали в United24?
Деякі користувачі звинуватили Netflix у просуванні російської культури. Річ у тому, що у першій серії другого сезону серіалу "Венздей" головна героїня виконує на віолончелі "Танець лицарів" з балету "Ромео і Джульєтта". Однак United24 відреагували на ці закиди, наголосивши, що композитора не варто вважати частиною російської культури.
Композитор народився в селі Сонцівка, що нині є частиною Донецької області України. Прокоф'єв навчався в Російській імперії та Радянському Союзі. Пізніше він емігрував і жив за кордоном, але повернувся до СРСР, отримавши визнання Сталіна. Він побудував успішну кар'єру. Однак у 1948 році радянський режим затаврував Прокоф'єва "ворогом народу",
– зазначили в United24.
Відомо також, що його першу дружину, Ліну Прокоф'єву, родом з Іспанії, заарештували за звинуваченням у шпигунстві та засудили до 20 років трудових таборів.