6 августа 2025 года состоялась премьера первой части 2 сезона культового сериала "Венздей" на Netflix. После выхода первых эпизодов в сети заметили возмущение некоторых зрителей.

Все из-за использования произведения композитора Сергея Прокофьева в сериале. Некоторые из пользователей писал, что он является частью культуры России. В материале Кино 24 со ссылкой на United24 узнаете, почему это не правда.

Музыка Сергея Прокофьева в сериале "Венздей": что сказали в United24?

Некоторые пользователи обвинили Netflix в продвижении российской культуры. Дело в том, что в первой серии второго сезона сериала "Венздей" главная героиня исполняет на виолончели "Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта". Однако United24 отреагировали на эти упреки, отметив, что композитора не стоит считать частью русской культуры.

Композитор родился в селе Сонцовка, что ныне является частью Донецкой области Украины. Прокофьев учился в Российской империи и Советском Союзе. Позже он эмигрировал и жил за границей, но вернулся в СССР, получив признание Сталина. Он построил успешную карьеру. Однако в 1948 году советский режим заклеймил Прокофьева "врагом народа",

– отметили в United24.

Известно также, что его первую жену, Лину Прокофьеву, родом из Испании, арестовали по обвинению в шпионаже и приговорили к 20 годам трудовых лагерей.