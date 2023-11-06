Гнобила і пригнічувала, – Наталія Васько з "Кріпосної" емоційно висловилась про зрадницю Байрак

Наталія Васько відома ролями у таких стрічках як: "Кріпосна", "Гніздо горлиці", "Крути 1918", "Жіночий лікар". Акторка розповіла, що думає про зрадницю Оксану Байрак, яка втекла до Росії та знімає там тепер кіно для пропагандистських каналів.

Раніше Наталія Васько працювала в одному кінопроєкті спільно з Байрак, а згодом навіть знялася у її фільмі "Пізнє каяття". Але тепер акторка розказала про те, як все було насправді та чому їхня співпраця припинилась назавжди, а також про сварки з російськими акторами та чи жаліє про російськомовні проєкти.

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Наталя Васько про зрадницю Оксану Байрак

Наталія Васько та Оксана Байрак познайомилися під час знімання серіалу "Територія краси", де обидві виконували акторські ролі. Під час цих зйомок Оксана Байрак дуже хвилювалася, тож Наталія підтримувала її. Пізніше режисерка розповіла Васько про свій майбутній фільм і запросила її знятися в ньому. Улітку 2013 року Наталія взяла участь у цьому проєкті, який називався "Пізнє каяття". Утім, на майданчику, коли зайшла мова про Крим, Оксана Байрак привселюдно заявила, що він російський. На цьому моменті їхня співпраця та дружба завершилась. Ба більше, Васько розказала, що з Оксаною Байрак дуже складно працювати.

Крім того, що вона імперіалістка, з нею було завжди дуже складно на знімальному майданчику – дуже гнобила і пригнічувала акторів. Чого йшли до неї? Її підтримували українські продюсери, брали фільми на телебачення,

– поділилась Васько.

Новині про те, що Байрак після повномасштабного вторгнення втекла до Росії, Наталія Васько абсолютно не здивувалась. Оскільки її погляди були зрозумілі ще в далекому 2013 році.

Наталія Васько про сварки з російськими акторами на майданчиках

Акторка зізналась, що їй неодноразово доводилось сваритись з акторами країни-агресора, а колеги з України боялись її підтримати. На одній із таких зйомок Васько зчепилася з Дмитром Пчелою та Володимиром Литвином, які розповідали їй про "велику і малу Русь". І казали, мовляв, чого ти українською тут розмовляєш? На що Наталія не стрималась.

Будете мені вказувати, якою мовою спілкуватися в побуті? Я підписалася на цей проєкт, сценарій написаний російською, в кадрі – розмовляю по-вашому, московському. А як з мамою мені розмовляти – це моя справа,

– відповіла Васько.

Натомість уся українська команда змовчала і лише потім, в особистій розмові підтримала Наталію. Зокрема, режисер, який сказав: "Я сьогодні відчув такий жах, бо вперше побачив, що таке російський фашизм". А Наталія відповіла:"Женю, а чому так тихенько?"

Наталія Васько про ролі в російськомовних проєктах

Наталія Васько зізналась, що єдині ролі у фільмах, за які їй досі соромно – це робота в російськомовних проєктах. Акторка публічно просила вибачення у глядачів, але, навіть попри це, досі відчуває провину. Утім, зізнається, що в Україні на головні ролі брали лише росіян. Хоча, поділилась акторка, вона готова була зніматись в україномовному кіно навіть за мінімальний гонорар, але цього не було.

Наше телебачення не розвернулося спиною до російського. Згодом навіть чорні списки перестали брати до уваги, і росіяни знову почали їздити сюди. Закінчилися ці вояжі тільки з початком вторгнення,

– розказала Наталія Васько.