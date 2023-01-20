Не тільки "Венздей": у яких ще фільмах та серіалах знявся Персі Гайнс Вайт

Зірку "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинувачують у сексуальних домаганнях. Що відомо про цього актора й у яких фільмах та серіалах він зіграв, окрім "Венздей", – читайте далі.

У кар’єрі 21-річного Персі Гайнса Вайта понад 10 фільмів та близько 15 серіалів, включаючи "Венздей" 2022 року. Хлопець дебютував у кіно з роллю мутанта Енді Стракера в американському телесеріалі від Fox TV "Обдаровані". Крім цього, він виконав роль молодого Сі Джея Фредерікса у фільмі "Ніч у музеї", а також зіграв у стрічках "Віддалена місцевість" та "Різдвяна історія жахів".

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Фільми та серіали, у яких зіграв Персі Гайнс Вайт

Актор народився у сім’ї письменника, режисера Джоела Томаса Гайнса та акторки Шеррі Вайт. Пізніше хлопець два роки навчався в театральній школі у своєму рідному місті Сент-Джонс.

"Ніч у музеї: Секрет гробниці", 2014 рік

Роль: Молодий Сі Джей Фредерікс

Це американська пригодницька кінокомедія режисера і продюсера Шона Леві. Стрічка є продовженням фільмів "Ніч у музеї" (2006 рік), "Ніч у музеї 2" (2009 рік) і розповідає про магію, що оживила музейні експонати.

"Ніч у музеї: Секрет гробниці": дивіться трейлер

"Різдвяна історія жахів", 2015 рік

Роль: Дункан

Канадський антологічний фільм жахів 2015 року. Стрічка розповідає про алкоголіка, який застряг на різдвяній довгій зміні на радіостанції Бейлі-Даунс через заворушення у місцевому торговому центрі.

"Різдвяна історія жахів": дивіться трейлер

"Наш дім", 2017 рік

Роль: Метт

Фільм жахів 2018 року, який зняв Ентоні Скотт Бернс за сценарієм Натана Паркера. Фільм є римейком картини 2010 року "Привид з машини". Стрічка розповідає про студента Массачусетського технологічного інституту – Ітана. Після смерті батьків він мусить доглядати сестру, а також працювати над важливим експериментом. Проте, все виходить з-під контролю.

"Наш дім": дивіться трейлер

"Обдаровані", 2017 – 2019 роки

Роль: Енді Стракер

Серіал розповідає про батьків, діти яких пізнаються в собі надприродні здібності. Сім’я Енді, який став мутантом, змушена ховатися від уряду та зрештою приєднується до групи надлюдей.

"Обдаровані": дивіться трейлер

Нагадаємо, дівчата, які постраждали від сексуальних домагань Персі Гайнса Вайта, створили гештег #cancelpercy і за ним діляться своїми історіями, передає 24 Канал. Зараз відомо про щонайменше трьох жінок, які опублікували скріни е-листуваннь з актором, куди він надсилав оголені фото. Сам актор закрив всі коментарі у соцмережах та свій профіль в інстаграмі. Netflix також відмовився коментувати це питання.