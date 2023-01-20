Не только "Уэнсдэй": в каких фильмах и сериалах снялся Перси Гайнс Уайт

Звезду "Уэнсдэй" Перси Гайнса Уайта обвиняют в сексуальных притязаниях. Что известно об этом актере и в каких фильмах и сериалах он сыграл, кроме "Уэнсдэй" – читайте дальше.

В карьере 21-летнего Перси Гайнса Уайта более 10 фильмов и около 15 сериалов, включая "Уэнсдэй" 2022 года. Парень дебютировал в кино с ролью мутанта Энди Стракера в американском телесериале от Fox TV "Одаренные". Кроме этого, он исполнил роль молодого Си Джея Фредерикса в фильме "Ночь в музее", а также сыграл в лентах "Удаленная местность" и "Рождественская история ужасов".

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Фильмы и сериалы, в которых играл Перси Гайнс Уайт

Актер родился в семье писателя, режиссера Джоэла Томаса Гайнса и актрисы Шерри Уайт. Позже он два года учился в театральной школе в своем родном городе Сент-Джонс.

"Ночь в музее: Секрет гробницы", 2014 год

Роль: Молодой Си Джей Фредерикс

Это американская приключенческая кинокомедия режиссера и продюсера Шона Леви. Лента является продолжением фильмов "Ночь в музее" (2006 год), "Ночь в музее 2" (2009 год) и рассказывает о магии, оживившей музейные экспонаты.

"Ночь в музее: Секрет гробницы": смотрите трейлер

"Рождественская история ужасов", 2015 год

Роль: Дункан

Канадский антологический ужастик 2015 года. Лента рассказывает об алкоголике, застрявшем на рождественской долгой смене на радиостанции Бейли-Даунс из-за беспорядков в местном торговом центре.

"Рождественская история ужасов": смотрите трейлер

"Наш дом", 2017 год

Роль: Мэтт

Фильм ужасов 2018 года, снятый Энтони Скотт Бернс по сценарию Натана Паркера. Фильм является римейком картины 2010 года "Призрак из машины". Лента рассказывает о студенте Массачусетского технологического института – Итане. После смерти родителей он должен ухаживать за сестрой, а также работать над важным экспериментом. Однако все выходит из-под контроля.

"Наш дом": смотрите трейлер

"Одаренные", 2017 – 2019 годы

Роль: Энди Стракер

Сериал рассказывает о родителях, дети которых познаются в себе сверхъестественные способности. Семья Энди, ставшего мутантом, вынуждена скрываться от правительства и в конце концов присоединяется к группе сверхлюдей.

"Одаренные": смотрите трейлер

Напомним, девушки, пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Уайта, создали гештег #cancelpercy и по нему делятся своими историями, передает 24 Канал. Сейчас известно о минимум трех женщинах, которые опубликовали скрины е-переписок с актером, куда он посылал обнаженные фото. Сам актер закрыл все комментарии в соцсетях и свой профиль в инстаграмме. Netflix также отказался комментировать этот вопрос.