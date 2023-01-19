Девушки, пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Уайта, создали гештег #cancelpercy и за ним делятся своими историями, передает 24 Канал. Сейчас известно о минимум трех женщинах, которые опубликовали скрины е-переписок с актером, куда он посылал обнаженные фото. Сам актер закрыл все комментарии в соцсетях и свой профиль в инстаграме. Netflix также отказался комментировать этот вопрос.

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Перси Гайнса Уайта из "Уэнсдэй" обвинили в изнасиловании

В сети сообщают, что инциденты произошли, когда Уайту было от 17 до 20 лет, когда учился в средней школе в Торонто. Сейчас звезде "Уэнсдэй" 21 год. По словам одной из жертв под ником milkievich, он любил громкие вечеринки, на которых напоивали и накуривали девушек, а затем насиловали. Собственно, это случилось с ней во время такой вечеринки. Как сообщила девушка, Уайт ее "атаковал", а она была "слишком пьяна".

Что другие женщины пишут в соцсетях о Вайте? "Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно", "Он позволил, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего занимался полицией, а не тем, все ли со мной в порядке", – признались они.

Одна из потерпевших сообщила, что пыталась написать заявление в полицию, но полиция проигнорировала ее показания.

Женщины обвиняют Перси Гайнса Уайта в сексуальных домогательствах и изнасиловании: скрины

Что стоит знать о самом популярном сериале Netflix

С 23 по 27 ноября "Уэнсдэй" собрал наибольшее количество часов просмотров по всему миру и стало любимым в 93 странах. Шоу уже третий месяц держится в топе рейтинговых сериалов Netflix.

По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уэнсдэй есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

6 января Netflix официально анонсировал шоу на второй сезон и показал нарезку кадров из первой части. Известно, что он выйдет уже в этом году.

Ожидается, что во втором сезоне сценаристы лучше раскроют Уэнсдэй как персонажа, а также подробно расскажут о ее отношениях с подругой Энид, парнем Ксавье и матерью Мортисией. Больше о продолжении "Венздей" читайте у нас.

А пока вы ждете продолжения любимого сериала, предлагаем просмотреть нашу подборку со схожими атмосферой проектами. Среди них: "Жуткие приключения Сабрины", "Судьба: Сага Винкс" и "Наследие".

"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер