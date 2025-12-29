10 найкращих фільмів всіх часів, які треба побачити хоч раз у житті

28 грудня у світі відзначали Міжнародний день кіно. Це ще один привід, щоб підсумувати список найкращих фільмів у світі.

Адже це стрічки, які вартують перегляду кожного. Їх можна переглядати з року в рік. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що це за фільми, які стали справжньою легендою кінематографа.

Які фільми стали найкращими у світі?

На рахунку цих кіноісторій – мільйони шанувальників по всьому світу. Це стрічки, які підкорили серця глядачів. Справжні кіномани готові переглядати їх не один раз, щоразу переконуючись: перед ними – одні з найдостойніших фільмів в історії кіно.

Серед цих стрічок:

"Втеча з Шоушенка" – драма 1994 року, у якій головні ролі зіграли Тім Роббінс, Морган Фрімен.

"Хрещений батько" – це епічна сага 1972 року про мафіозну родину Корлеоне та ціну влади, сім'ї й честі.

"Хрещений батько": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список Шиндлера" – історична драма Стівена Спілберга, яка вийшла у світ у 1993 році. У фільмі зіграли Ліам Нісон, Бен Кінґслі, Рейф Файнс.

"Темний лицар" – це супергеройський трилер та бойовик Крістофера Нолана про протистояння Бетмена та Джокера.

"Початок" – науково-фантастичний трилер, у якому зіграли Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон-Левітт, Маріон Котіяр.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кримінальне чтиво" – кримінальна драма Квентіна Тарантіно, яка вийшла у світ у 1994 році. Сюжет розгортається навколо переплетених історій злочинців Лос-Анджелеса.

"Матриця" – науково-фантастичний бойовик 1999 року. Це був фільм, що змінив кіно назавжди.

"Зоряні війни" – фільм Джорджа Лукаса з Марком Геміллом, Гаррісоном Фордом, Керрі Фішером та іншими.

"Зоряні війни": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назад у майбутнє" – фільм про підлітка, який випадково вирушає у минуле та ризикує змінити власне майбутнє.

"Титанік" – романтична драма Джеймса Кемерона з Леонардо Ді Капріо, Кейт Вінслет у головних ролях.

Ці проєкти різні за жанрами, акторами, режисерами та сюжетами, але їх об'єднує одне – вони вміють тримати в напрузі від перших хвилин і до фінальних титрів.