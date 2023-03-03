5 польських фільмів та серіалів на Netflix, які щодня користуються популярністю серед глядачів

Аналізуючи контент Netflix, можна побачити, як польський кінематограф вривається у чарти стрімінгу та стає популярним у всьому світі. На Кіно 24 розкажемо про останні топові польські проєкти, які вже сподобалися глядачам.

Цікаво, що Netflix щотижня оновлює рейтингові списки фільмів та серіалів. І вже не перший тиждень серед 10 найпопулярніших проєктів можна знайти романтичну стрічку "Любов у квадраті" та науково-фантастичний серіал "Дівчина й космонавт". Раніше у топі Netflix була еротична комедія про підлітків "Сексіфікація".

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5 найпопулярніших польських фільмів та серіалів на Netflix

"Любов у квадраті"

Польська романтична комедія 2021 року режисера Філіпа Зільбера за сценарієм Віктора Пьонтковського та Марзанни Політ. У 2023 році вийшла друга частина фільму. Стрічка розповідає про життя відомої вчительки, її кохання та стосунки зі скандальним журналістом.

"Любов у квадраті": дивіться трейлер

"Сьогодні спиш зі мною"

Емоційний фільм, у центрі сюжету якого – застрягла в безпристрасному шлюбі журналістка, яка має обирати: люблячий чоловік чи колишній молодший бойфренд, який повернувся в її життя.

"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер

"Дівчина і космонавт"

Науково-фантастичний серіал розповідає про головну героїню Надю, яка шукає інформацію про місію та космонавта. Ніко й Богдан змагаються за місце в космічній програмі та за серце Марти.

"Дівчина і космонавт": дивіться трейлер першого сезону

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"Сексіфікація"

За сюжетом, щоб розробити додаток для сексу й перемогти в конкурсі комп’ютерних технологій, недосвідчена студентка разом із подругами поринають у заплутаний світ інтимних стосунків. На сьогодні вийшло 2 сезони еротичної комедії.

"Сексіфікація": дивіться трейлер першого сезону

"Приборкання норовливої"

Романтична комедія режисерки Анни Вєцур-Блущ. За сюжетом, коли молода вчена з розбитим серцем повертається додому, щоб почати життя спочатку, її підлий брат наймає симпатичного незнайомця, який має переконати її продати землю.

"Приборкання норовливої": дивіться трейлер