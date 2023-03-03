5 польських фільмів та серіалів на Netflix, які щодня користуються популярністю серед глядачів
Аналізуючи контент Netflix, можна побачити, як польський кінематограф вривається у чарти стрімінгу та стає популярним у всьому світі. На Кіно 24 розкажемо про останні топові польські проєкти, які вже сподобалися глядачам.
Цікаво, що Netflix щотижня оновлює рейтингові списки фільмів та серіалів. І вже не перший тиждень серед 10 найпопулярніших проєктів можна знайти романтичну стрічку "Любов у квадраті" та науково-фантастичний серіал "Дівчина й космонавт". Раніше у топі Netflix була еротична комедія про підлітків "Сексіфікація".
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5 найпопулярніших польських фільмів та серіалів на Netflix
"Любов у квадраті"
Польська романтична комедія 2021 року режисера Філіпа Зільбера за сценарієм Віктора Пьонтковського та Марзанни Політ. У 2023 році вийшла друга частина фільму. Стрічка розповідає про життя відомої вчительки, її кохання та стосунки зі скандальним журналістом.
"Любов у квадраті": дивіться трейлер
"Сьогодні спиш зі мною"
Емоційний фільм, у центрі сюжету якого – застрягла в безпристрасному шлюбі журналістка, яка має обирати: люблячий чоловік чи колишній молодший бойфренд, який повернувся в її життя.
"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер
"Дівчина і космонавт"
Науково-фантастичний серіал розповідає про головну героїню Надю, яка шукає інформацію про місію та космонавта. Ніко й Богдан змагаються за місце в космічній програмі та за серце Марти.
"Дівчина і космонавт": дивіться трейлер першого сезону
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"Сексіфікація"
За сюжетом, щоб розробити додаток для сексу й перемогти в конкурсі комп’ютерних технологій, недосвідчена студентка разом із подругами поринають у заплутаний світ інтимних стосунків. На сьогодні вийшло 2 сезони еротичної комедії.
"Сексіфікація": дивіться трейлер першого сезону
"Приборкання норовливої"
Романтична комедія режисерки Анни Вєцур-Блущ. За сюжетом, коли молода вчена з розбитим серцем повертається додому, щоб почати життя спочатку, її підлий брат наймає симпатичного незнайомця, який має переконати її продати землю.
"Приборкання норовливої": дивіться трейлер