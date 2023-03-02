Стрічка матиме назву "Знову у справі" (Back in Action). Зйомки відбуваються у Лондоні.
Дивіться також Зірка "Веному 2" назвав Covid-19 нісенітницею і виступив проти "примусового щеплення"
Кемерон Діас повернулася в кіно
Сюжет фільму поки тримають у секреті, але знаємо, що Сет Гордон буде режисером. Сценарій написали Брендан О'Браєн, Бо Бауман разом із Гордоном.
Кемерон Діас на знімальному майданчику Netflix / Фото People, Daily Mail
Нагадаємо, Кемерон Діас востаннє знялася у фільмі "Енні" у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Чи будуть ще ролі в Діас після нового проєкту Netflix – наразі невідомо.
Про повернення актриси в кіноіндустрію стало відомо у червні 2022 року, коли той же Джеймі Фокс у твітері опублікував запис телефонної розмови з Кемерон.
Фільмографія Кемерон Діаз
Актриса знялася у понад 35 стрічках. Серед них:
- "Маска" 1994 рік;
- "Весілля мого найкращого друга" 1997 рік;
- "Страх і ненависть в Лас-Вегасі" 1998 рік;
- "Ангели Чарлі" 2000, 2003 роки;
- "Шрек" 2001, 2004, 2007, 2010 роки;
- "Відпустка за обміном" 2006 рік;
- "Пригоди у Веґасі" 2008 рік;
- "Секс-відео" 2014 рік;
- "Енні" 2014 рік.