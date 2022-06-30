Кемерон Діас востаннє знялася у фільмі "Енні" у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Чи будуть ще ролі в Діас після нового проєкту Netflix – наразі невідомо.

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Кемерон Діас повертається в кіно

Про повернення Кемерон повідомив американський актор Джеймі Фокс. У твітері він опублікував запис телефонної розмови з актрисою. Сама зірка вагалася і не знала, як розповісти про це шанувальникам. На запитання Джеймі про самопочуття акторки, вона відповіла: "Я хвилююся, бо не знаю, як це робити". Тоді актор сказав: "Я розумію, у мене є ще хтось інший на лінії, він тобі допоможе".

Тоді Джеймі під'єднав до розмови американського футболіста Тома Бреді, який у 2022 році повідомив про завершення кар’єри, а через 40 днів повернувся у команду. Зірка гри у футбол сказав Діас: "Я говорив з Джеймі і я знаю, що тобі потрібно декілька порад, як повернутися до роботи". І жартома продовжив: "Я відносно успішний в поверненні до роботи після заяв про пенсію".

Кемерон Діас з Джеймі Фоксом: слухайте про що говорили зірки

Як повідомляє Deadline, Кемерон Діас разом з Джеймі Фоксом знімуться в екшн-комедії Netflix Back in Action. Сюжет фільму поки тримають у секреті, але знаємо, що Сет Гордон буде режисером. Сценарій написали Брендан О'Браєн, Бо Бауман разом із Гордоном.

Зйомки Back in Action мають розпочатися 2022 року.

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Фільмографія Кемерон Діаз

Актриса знялася у понад 35 стрічках. Серед них:

"Маска" 1994 рік;

"Весілля мого найкращого друга" 1997 рік;

"Страх і ненависть в Лас-Вегасі" 1998 рік;

"Ангели Чарлі" 2000, 2003 роки;

"Шрек" 2001, 2004, 2007, 2010 роки;

"Відпустка за обміном" 2006 рік;

"Пригоди у Веґасі" 2008 рік;

"Секс-відео" 2014 рік;

"Енні" 2014 рік.

"Енні" 2014: дивіться трейлер