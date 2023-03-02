Лента будет называться "Снова по делу" (Back in Action). Съемки проходят в Лондоне.

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Кэмерон Диас вернулась в кино

Сюжет фильма пока держат в секрете, но мы знаем, что Сет Гордон будет режиссером. Сценарий написали Брендан О'Брайен, Бо Бауман вместе с Гордоном.

Кэмерон Диас на съемочной площадке Netflix / Фото People, Daily Mail

Напомним, Кэмерон Диас в последний раз снялась в фильме "Энни" в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Будут ли еще роли в Диасе после нового проекта Netflix – пока неизвестно.

О возвращении актрисы в киноиндустрию стало известно в июне 2022 года, когда тот же Джейми Фокс в твиттере опубликовал запись телефонного разговора с Кэмерон.

Фильмография Кэмерон Диаз

Актриса снялась более чем в 35 лентах. Среди них: