Лента будет называться "Снова по делу" (Back in Action). Съемки проходят в Лондоне.
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Кэмерон Диас вернулась в кино
Сюжет фильма пока держат в секрете, но мы знаем, что Сет Гордон будет режиссером. Сценарий написали Брендан О'Брайен, Бо Бауман вместе с Гордоном.
Кэмерон Диас на съемочной площадке Netflix / Фото People, Daily Mail
Напомним, Кэмерон Диас в последний раз снялась в фильме "Энни" в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Будут ли еще роли в Диасе после нового проекта Netflix – пока неизвестно.
О возвращении актрисы в киноиндустрию стало известно в июне 2022 года, когда тот же Джейми Фокс в твиттере опубликовал запись телефонного разговора с Кэмерон.
Фильмография Кэмерон Диаз
Актриса снялась более чем в 35 лентах. Среди них:
- "Маска" 1994 год;
- "Свадьба моего лучшего друга" 1997 год;
- "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 1998 год;
- "Ангелы Чарли" 2000, 2003 годы;
- "Шрек" 2001, 2004, 2007, 2010;
- "Отпуск по обмену" 2006 год;
- "Приключения в Вегасе" 2008 год;
- "Секс-видео" 2014;
- "Энни" 2014 год.