5 найочікуваніших серіалів, які можна подивитися у серпні

Останній місяць літа потішить кіноманів різноманітністю серіальних прем'єр. Ми побачимо серіал із всесвіту "Зоряних воєн" "Асока" та познайомимося з новими героями старих не менш цікавих проєктів.

У світі жахів з'явиться Кім Кардашян, яка зіграє "неймовірно сексуальну та стильну" героїню у 12 сезоні "Американської історії жахів". А ще шанувальники Селени Гомес зможуть приєднатися до розслідувань вбивств у продовженні серіалу Only Murders in the Building.

Дивіться також 25 найкращих фільмів за останні 25 років, від яких неможливо відірватися

5 найочікуваніших серіалів серпня

"Американська історія жахів", 12 сезон

Коли дивитися: 1 серпня

У новому сезоні побачимо, як нове нашестя відьом та сирен тероризуватимуть район у Нью-Йорку – Гемптон. Головну роль зіграла зірка 9 сезону "Жахів" Ема Робертс, а також до акторського складу доєднався Метт Зукрі та телезірка Кім Кардаш'ян.

"Американська історія жахів": дивіться трейлер

"Убивства в одній будівлі", 3 сезон

Коли дивитися: 8 серпня

"Убивства в одній будівлі" — американський комедійний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Герої дізнаються про злочини та намагаються розслідувати їх першими. До акторського складу зі Стівом Мартіном, Мартіном Шортом та Селеною Гомес доєдналася популярна актриса Меріл Стріп.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"Справжній реп", 2 сезон

Коли дивитися: 10 серпня

Серіал розповідає про двох амбітних подруг, знайомих ще зі старшої школи, які створюють хіп-хоп дует і намагаються засвітитися у світі шоубізнесу. Музична кар'єра не одразу йде вгору, але героїням доведеться кмітливо вигадувати, як стати кращими за конкуренток.

"Справжній реп": дивіться трейлер

"Мільярди", 7 сезон

Коли дивитися: 13 серпня

Це завершальний сезон саги про протистояння нечистого на руку мільярдера та принципового прокурора.

"Мільярди": дивіться трейлер

"Асока", 1 сезон

Коли дивитися: 23 серпня

"Асока" продовжить історію "Мандалорця" та розповість про колоритного персонажа із всесвіту Зоряних війн, на ім'я Асока Тано. У ньому знялася 25-річна українська актриса Іванна Сахно, яка зараз живе в Голлівуді. Зірка зіграла разом із Розаріо Доусон, яка перевтілилася в Асоку Тано, та Наташею Лю Бордиццо, яка зіграла роль Сабіни Врен. Режисерами виступили шоуранери "Мандалорця" Дейв Філоні та Джон Фавро.

"Асока": дивіться трейлер

Більше серіалів, які вийдуть у серпні 2023 року: