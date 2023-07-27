Друге місце посіла південнокорейська драма "Паразити" 2019 року, третя – детектив "Малголланд Драйв" 2001 року. Збережіть собі цей список і влаштуйте справжній кіновечір вдома!
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25 найкращих фільмів за останні 25 років
- "Шалений Макс: Дорога гніву", 2015 рік;
- "Паразити", 2019 рік;
- "Малголланд Драйв", 2001 рік;
- "Темний лицар", 2008 рік;
- "Портрет дівчини у вогні", 2019 рік;
- "Любовний настрій", 2000 рік;
- "Віднесені привидами", 2001 рік;
- "Лабіринт Фавна", 2006 рік;
- "Матриця", 1999 рік;
- "Соціальна мережа", 2010 рік;
- "Старим тут не місце", 2007 рік;
- "Нафта", 2007 рік;
- "Пастка", 2017 рік;
- "Місячне сяйво", 2016 рік;
- "Все завжди і водночас", 2021 рік;
- "Магнолія", 1999 рік;
- "Одержимість", 2013 рік;
- "Всередині Л'юіна Девіса", 2012 рік;
- "Володар перснів: Хранителі Персня", 2001 рік;
- "Зодіак", 2007 рік;
- "Безславні виродки", 2009 рік;
- "Дерево життя", 2013 рік рік;
- "Паддінгтон 2", 2014 рік;
- "Чорна пантера", 2022 рік;
- "Прибуття", 2016 рік.
Нагадаємо, навесні у 2024 році вийде спіноф і приквел "Шаленого Макса: Дорога гніву" під назвою "Фуріоcа". Головну роль зіграє Аня Тейлор-Джой, яку спершу зіграла Шарліз Терон. До зірки доєднаються такі актори:
- Кріс Гемсворт,
- Том Берк,
- Натан Джонс.
Постер "Фуріоcи" / Warner Bros.