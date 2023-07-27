Второе место заняла южнокорейская драма "Паразиты" 2019 года, третье – детектив "Малголланд Драйв" в 2001 году. Сохраните себе этот список и устройте настоящий киновечер дома!

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25 лучших фильмов за последние 25 лет

"Безумный Макс: Дорога гнева", 2015 год; "Паразиты", 2019 год; "Малголланд Драйв", 2001 год; "Темный рыцарь", 2008; "Портрет девушки в огне", 2019; "Любовное настроение", 2000 год; "Унесенные привидениями", 2001 год; "Лабиринт Фавна", 2006; "Матрица", 1999 год; "Социальная сеть", 2010 год; "Старикам здесь не место", 2007 год; "Нефть", 2007 год; "Ловушка", 2017 год; "Лунный свет", 2016 год; "Все всегда и в то же время", 2021 год; "Магнолия", 1999 год; "Одержимость", 2013 год; "Внутри Льюина Дэвиса", 2012 год; "Властелин колец: Хранители Кольца", 2001 год; "Зодиак", 2007 год; "Бесславные ублюдки", 2009 год; "Дерево жизни", 2013 год; "Паддингтон 2", 2014 год; "Черная пантера", 2022; "Прибытие", 2016 год.

Напомним, весной в 2024 году выйдет спинофоф и приквел "Безумного Макса: Дорога гнева" под названием "Фуриоcа". Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой, которую сперва сыграла Шарлиз Терон. К звезде присоединятся следующие актеры:

Крис Гемсворт,

Том Берк,

Натан Джонс.

Постер "Фуриосы" / Warner Bros.