В список фильмов попала также украинская лента "Люксембург, Люксембург" и комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной. Ниже знакомьтесь со всеми проектами из списка и выбирайте себе что-нибудь по душе.

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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев

Фильм, который чаще всего просматривали украинцы за период с 17 по 23 июля, – испанский постапокалиптический триллер ужасов "Птичий короб Барселона". В проекте сыграли актеры Марио Касас, Алехандра Говард, Джорджина Кэмпбелл, Найла Шуберт, Диего Кальва, Леонардо Сбараглия и другие.

После того как загадочное существо неизвестного происхождения истребляет население планеты, Себастьян и его дочь вступают в большое собственное приключение – борьбу за выживание в Барселоне.

"Птичий короб Барселона": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Родственники вне закона", 2023 год;

"Соседка", 2022 год;

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", 2018 год;

"Господин Самоходик и тамплиеры", 2023 год;

"Птичий короб", 2018 год;

"Нимона", 2023 год;

"Люксембург, Люксембург", 2023 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год;

"Самое глубокое погружение", 2023 год.

Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев / Netflix

Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев

Самым популярным сериалом стал 3 сезон "Ведьмака". Геральт из Ривии, мутант, наемный охотник на монстров, отправляется навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В 3 сезоне Геральт и Еннефер пытаются уберечь Цири, пока на континенте идет война.

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Черное зеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Ведьмак", 1 сезон;

"Ведьмак", 2 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Фубар", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон;

"Черное зеркало", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев / Фото Netflix