От увлекательных боевиков и научно-фантастических фильмов до чувственных драм эта подборка фильмов сможет удовлетворить даже самых требовательных зрителей. Готовьте попкорн и получайте максимум удовольствия от просмотра!
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"Флэш"
Барри Аллен отправился в путешествие в прошлое, чтобы спасти свою семью, но этот шаг неожиданно изменил ход событий в будущем. Теперь перед Барри стоит задача убедить Бэтмена из альтернативной реальности найти Супермена.
"Флэш": смотрите трейлер
"Астероид-Сити"
В 1950-х годах в маленьком пустынном городке проходит астрономический съезд, где встречаются несколько студентов вместе со своими родителями. На этом необычном собрании их знания, опыт и жизненные истории неожиданно переплетаются друг с другом.
"Астероид-Сити": смотрите трейлер
"Трансформеры: Время Звероботов"
Подходя к порогу пропасти, человечество будет вынуждено объединить свои силы во всемирном противостоянии.
"Трансформеры: Время Звероботов": смотрите трейлер
"Девушка Старлингов"
Джем Старлинг, которая является лишь 17-летней, должна бороться за свое место в христианском фундаменталистском сообществе. Но ее мир переворачивается с ног на голову, когда в их церковь возвращается молодой пастор Овен.
"Девушка Старлингов": смотрите трейлер
"Эвакуация 2"
В фильме главную роль исполняет Крис Гемсворт – он изображает Тайлера Рэйка, опытного бойца, соглашающегося на опасную миссию: спасать семью безжалостного гангстера из плена.
"Эвакуация 2": смотрите трейлер
"Все страхи Бо"
Ибо путешествует по своему пути от начала и до конца. Он знает, что все, чего он хочет, находится за пределами страха. Так или иначе, это необычное путешествие может привести к интересным последствиям. Сможет ли Бо победить свои страхи, решится ли он взглянуть в глаза своим фобиям?
"Все страхи Бо": смотрите трейлер
"БлэкБерри"
Этот фильм повествует историю первого в мире смартфона.
"БлэкБерри": смотрите трейлер
"Хороший человек"
Спустя время после аварии, в результате которой Эллисон стала причиной смерти человека, она вступает в неожиданные отношения со своим возможным свекром. Этот мужчина помогает ему справиться с трагедией и поддерживает в сложных жизненных обстоятельствах.
"Хороший человек": смотрите трейлер
"Джон Вик 4"
Джон Вик открывает способ, как победить криминальную организацию под названием "Высокий Стол". Но прежде чем восстановить свою свободу, Вик должен стать лицом к лицу с новым угрожающим противником. Этот враг имеет могущественных союзников по всему миру, и обладает силами, превращающими бывших друзей в опасных врагов.
"Джон Вик 4": смотрите трейлер
"Русалочка"
"Русалочка" 2023 года является киноадаптацией к одноимённому мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена 1837 года. Это любимая история Ариэль, красивой и энергичной юной русалки, стремящейся к приключениям. Самая младшая из дочерей короля Тритона и самая дерзкая, Ариэль стремится узнать больше о мире за морем и, побывав на поверхности, влюбляется в злого принца Эрика. В то время как русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должен следовать своему сердцу. Она заключает соглашение со злой морской ведьмой Урсулой, что дает ей шанс испытать жизнь на суше, но в конце концов ставит под угрозу ее жизнь и корону ее отца.
"Русалочка": смотрите трейлер