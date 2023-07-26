От увлекательных боевиков и научно-фантастических фильмов до чувственных драм эта подборка фильмов сможет удовлетворить даже самых требовательных зрителей. Готовьте попкорн и получайте максимум удовольствия от просмотра!

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"Флэш"

Барри Аллен отправился в путешествие в прошлое, чтобы спасти свою семью, но этот шаг неожиданно изменил ход событий в будущем. Теперь перед Барри стоит задача убедить Бэтмена из альтернативной реальности найти Супермена.

"Флэш": смотрите трейлер

"Астероид-Сити"

В 1950-х годах в маленьком пустынном городке проходит астрономический съезд, где встречаются несколько студентов вместе со своими родителями. На этом необычном собрании их знания, опыт и жизненные истории неожиданно переплетаются друг с другом.

"Астероид-Сити": смотрите трейлер

"Трансформеры: Время Звероботов"

Подходя к порогу пропасти, человечество будет вынуждено объединить свои силы во всемирном противостоянии.

"Трансформеры: Время Звероботов": смотрите трейлер

"Девушка Старлингов"

Джем Старлинг, которая является лишь 17-летней, должна бороться за свое место в христианском фундаменталистском сообществе. Но ее мир переворачивается с ног на голову, когда в их церковь возвращается молодой пастор Овен.

"Девушка Старлингов": смотрите трейлер

"Эвакуация 2"

В фильме главную роль исполняет Крис Гемсворт – он изображает Тайлера Рэйка, опытного бойца, соглашающегося на опасную миссию: спасать семью безжалостного гангстера из плена.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер

"Все страхи Бо"

Ибо путешествует по своему пути от начала и до конца. Он знает, что все, чего он хочет, находится за пределами страха. Так или иначе, это необычное путешествие может привести к интересным последствиям. Сможет ли Бо победить свои страхи, решится ли он взглянуть в глаза своим фобиям?

"Все страхи Бо": смотрите трейлер

"БлэкБерри"

Этот фильм повествует историю первого в мире смартфона.

"БлэкБерри": смотрите трейлер

"Хороший человек"

Спустя время после аварии, в результате которой Эллисон стала причиной смерти человека, она вступает в неожиданные отношения со своим возможным свекром. Этот мужчина помогает ему справиться с трагедией и поддерживает в сложных жизненных обстоятельствах.

"Хороший человек": смотрите трейлер

"Джон Вик 4"

Джон Вик открывает способ, как победить криминальную организацию под названием "Высокий Стол". Но прежде чем восстановить свою свободу, Вик должен стать лицом к лицу с новым угрожающим противником. Этот враг имеет могущественных союзников по всему миру, и обладает силами, превращающими бывших друзей в опасных врагов.

"Джон Вик 4": смотрите трейлер

"Русалочка"

"Русалочка" 2023 года является киноадаптацией к одноимённому мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена 1837 года. Это любимая история Ариэль, красивой и энергичной юной русалки, стремящейся к приключениям. Самая младшая из дочерей короля Тритона и самая дерзкая, Ариэль стремится узнать больше о мире за морем и, побывав на поверхности, влюбляется в злого принца Эрика. В то время как русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должен следовать своему сердцу. Она заключает соглашение со злой морской ведьмой Урсулой, что дает ей шанс испытать жизнь на суше, но в конце концов ставит под угрозу ее жизнь и корону ее отца.

"Русалочка": смотрите трейлер