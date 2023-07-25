Пока зрители делятся своими отзывами в сети, 24 Канал напомнит еще о нескольких блокбастерах, вышедших в прокат однажды. Среди них "Казино" и "История игрушек" в 1995 году.

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10 культовых фильмов, вышедших в один день

"Бриолин" и "Челюсти 2" – 16 июня 1978 года

В первый уикенд проката "Челюсти 2" собрал 9,8 миллиона долларов, а "Бриолин" – 8,9.

"Бриолин" – экранизация бродвейского мюзикла, рассказывающая о жизни американской молодежи. "Челюсти 2" – американский фильм ужасов об акуле-людоеде.

"Бриолин" и "Челюсти 2" вышли в один день / Insider

"Казино" и "История игрушек" – 22 ноября 1995 года

Криминальная драма Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Джо Пеши в главных ролях не сравнялась с дебютным фильмом Pixar об игрушке ковбоя (Том Генкс) и становящимися лучшими друзьями космического рейнджера (Тим Аллен).

На первых выходных "История игрушек" дебютировала чуть больше чем в 29 миллионов долларов, почти втрое больше, чем у "Казино".

"Казино" и "История игрушек" вышли в один день / Insider

"Эльф" и "Реальная любовь" – 7 ноября 2003

В этом противостоянии двух любимых праздничных фильмов комедия с Виллом Ферреллом собрала 32 миллиона долларов. "Реальная любовь", несмотря на то, что он вышел на экраны рано, поскольку неделей раньше имел ограниченный прокат в кинотеатрах, принес лишь 6,8 миллиона долларов в первые выходные, когда он вышел на экраны (хотя его показали лишь на 576 экранах по сравнению с более чем 3000 для "Эльфа").

" Эльф" и "Реальная любовь" вышли в один день / Insider

"Темный рыцарь" и "Mamma Mia!" – 18 июля 2008 года

Как Warner Bros., так и Universal Pictures выиграли крупные кассовые сборы летом 2008 года. В то время продолжение фильма Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало" собрало на премьерных выходных 158,4 миллиона долларов.

"Mamma Mia!" дебютировал с 27,7 миллиона долларов на внутреннем рынке, но у него была огромная международная аудитория, собрав более 550 миллионов долларов за границей. Также он стал самым кассовым фильмом-мюзиклом до 2017 года, пока Disney не выпустил экшену "Красавица и чудовище" (1,2 миллиарда долларов).

"Темный рыцарь" и "Mamma Mia!" вышли в один день / Insider

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2" и "Винни-Пух" – 15 июля 2011 года

Мишка Пух не сравнялся с Поттером. Дэниел Рэдклифф и его мощная франшиза полностью уничтожили персонажа классической детской книги, поскольку фильм собрал 169 миллионов долларов в первые выходные по сравнению с 8 миллионами долларов в "Пухе".

"Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2" и "Винни-Пух" вышли в один день / Insider

Напомним, в международном прокате "Барби" собрала 182 миллиона долларов, что составляет общую сумму 337 миллионов. С ним 33 миллиона – в украинском прокате.

Байопик Кристофера Нолана "Оппенгеймер" собрал 80,5 миллиона долларов в первые выходные. Собрание в международном прокате составило 93,7 миллиона, а общая сумма по миру составляет 174 миллиона.