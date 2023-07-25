Поки глядачі діляться своїми відгуками у мережі, 24 Канал нагадає ще про кілька блокбастерів, які вийшли в прокат одного дня. Серед них "Казино" та "Історія іграшок" 1995 року.

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10 культових фільмів, які вийшли в один день

"Бріолін" та "Щелепи 2" – 16 червня 1978 року

У перший вікенд прокату "Щелепи 2" зібрав 9,8 мільйона доларів, а "Бріолін" – 8,9.

"Бріолін" – екранізація бродвейського мюзиклу, що розповідає про життя американської молоді. "Щелепи 2" – американський фільм жахів про акулу-людоїда.

"Бріолін" та "Щелепи 2" вийшли в один день / Insider

"Казино" та "Історія іграшок" – 22 листопада 1995 року

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе з Робертом Де Ніро та Джо Пеші в головних ролях не зрівнялася з дебютним фільмом Pixar про іграшку ковбоя (Том Генкс) і космічного рейнджера (Тім Аллен), які стають найкращими друзями.

На перших вихідних "Історія іграшок" дебютувала трохи більше ніж у 29 мільйонів доларів, майже втричі більше, ніж у "Казино".

"Казино" та "Історія іграшок" вийшли в один день / Insider

"Ельф" і "Реальна любов" — 7 листопада 2003

У цьому протистоянні двох улюблених святкових фільмів, комедія з Віллом Ферреллом зібрала 32 мільйони доларів. "Реальна любов", попри те, що він вийшов на екрани рано, оскільки тижнем раніше мав обмежений прокат у кінотеатрах, приніс лише 6,8 мільйона доларів у перші вихідні, коли він вийшов на екрани (хоча його показали лише на 576 екранах у порівнянні з понад 3000 для "Ельфа").

"Ельф" і "Реальна любов" вийшли в один день / Insider

"Темний лицар" і "Mamma Mia!" — 18 липня 2008 року

Як Warner Bros., так і Universal Pictures виграли великі касові збори влітку 2008 року. У той час продовження фільму Крістофера Нолана "Бетмен: Початок" зібрало на прем'єрних вихідних 158,4 мільйона доларів.

"Mamma Mia!" дебютував із 27,7 мільйонами доларів на внутрішньому ринку, але мав величезну міжнародну аудиторію, зібравши понад 550 мільйонів доларів за кордоном. Також він став найкасовішим фільмом-мюзиклом до 2017 року, поки Disney не випустив екшену "Красуня і чудовисько" (1,2 мільярда доларів).

"Темний лицар" і "Mamma Mia!" вийшли в один день / Insider

"Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2" і "Вінні-Пух" – 15 липня 2011 року

Ведмедик Пух не зрівнявся з Поттером. Деніел Редкліфф і його потужна франшиза повністю знищили персонажа класичної дитячої книги, оскільки фільм зібрав 169 мільйонів доларів на перших вихідних у порівнянні з 8 мільйонами доларів у "Пуха".

"Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2" і "Вінні-Пух" вийшли в один день / Insider

Нагадаємо, у міжнародному прокаті "Барбі" зібрала 182 мільйони доларів, що складає загальну суму 337 мільйонів. З ним 33 мільйони – в українському прокаті.

Байопік Крістофера Нолана "Оппенгеймер" зібрав 80,5 мільйонів доларів у перші вихідні. Збори у міжнародному прокаті склали 93,7 мільйона, а загальна сума по світу становить 174 мільйонів.