Наприклад, наступного місяця ви зможете переглянути американсько-французький бойовик 2014 року "Повітряний маршал" або 2 сезон британського романтичного телесеріалу для підлітків "Коли завмирає серце". Обирайте те, що подобається і насолоджуйтеся переглядом!

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"Як все заплутано", 2009 рік

Прем'єра: 1 серпня

Фільм розповідає про розлучену мати трьох дітей Джейн, яка стає "зовсім іншою жінкою" в очах свого колишнього чоловіка, коли заводить роман з архітектором. Жінка несподівано опиняється у банальному любовному трикутнику і розривається між колишнім чоловіком та новим другом.

"Як все заплутано": дивіться трейлер



"Повітряний маршал", 2014 рік

Прем'єра: 1 серпня

Під час перельоту авіарейсу, Білл Маркс, співробітник служби безпеки пасажирського лайнера, отримує електронні повідомлення з загрозами про можливий вибух від невідомого терориста. Цей зловмисник вдало підставляє Маркса і робить його основною метою спецслужб США.

"Повітряний маршал": дивіться трейлер онлайн



"Дружина", 2017 рік

Прем'єра: 1 серпня

Цей фільм є екранізацією роману Мег Волітцер та розповідає історію Джоан Кастлман, яка перебувала у шлюбі з відомим письменником протягом сорока років, але раптово вирішила розлучитися з ним. Ця ситуація особлива тим, що Джоан вирішує покинути свого чоловіка саме напередодні його отримання Нобелівської премії.

"Дружина": дивіться трейлер



"Коли завмирає серце", 2 сезон

Прем'єра: 3 серпня

У цьому серіалі, який розповідає про процес дорослішання, двоє підлітків, Чарлі й Нік, відкривають для себе шкільне життя, переживають перше почуття кохання і зрозуміють, що між ними є щось більше, ніж просто незвичайна дружба.

"Коли завмирає серце": дивіться тизер

"Місія Стоун", 2023 рік

Прем'єра: 11 серпня

Роль Рейчел Стоун у цьому фільмі виконує Галь Гадот. Вона зображає єдину агентку світової миротворчої організації, яка стоїть на стежці загрозам її найважливішого (і найнебезпечнішого) ресурсу, відомого як "Серце".

"Місія Стоун": дивіться трейлер

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"Пригоди Паддінгтона", 2014 рік

Прем'єра: 14 серпня

Фільм розповідає про кумедного ведмедика та його мандрівку в пошуках нового дому, в якому він мріє стати справжнім джентльменом.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер

"Рагнарок", 3 сезон

Прем'єра: 24 серпня

У центрі цієї історії – хлопець Маґне, який страждає на дислексію. Разом з матір'ю і молодшим братом він повертається до свого рідного містечка Едда. У новій школі він знаходить друга – Ізольду – активістку з охорони навколишнього середовища, яка веде ютуб-канал, де розповідає про деградацію міста та швидке танення льодовиків.

"Рагнарок" 1 сезон: дивіться трейлер

"Тебе не запрошено на мою бат-міцву", 2023 рік

Прем'єра: 25 серпня

Американська комедія, головні ролі якої зіграли: Ідіна Мензель, Джекі Сендлер, Адам Сендлер. За сюжетом, Стейсі Фрідман готується до своєї бат-міцви, але її плани комічно розплутуються та загрожують зіпсувати захід.

Кадр з фільму "Тебе не запрошено на мою бат-міцву" / Netflix