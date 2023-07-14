Наприклад, наступного місяця ви зможете переглянути американсько-французький бойовик 2014 року "Повітряний маршал" або 2 сезон британського романтичного телесеріалу для підлітків "Коли завмирає серце". Обирайте те, що подобається і насолоджуйтеся переглядом!
Дивіться також 5 крутих серіалів на вихідні, щоб не нудьгувати
Що дивитися на Netflix у серпні: 8 найцікавіших фільмів та серіалів
"Як все заплутано", 2009 рік
Прем'єра: 1 серпня
Фільм розповідає про розлучену мати трьох дітей Джейн, яка стає "зовсім іншою жінкою" в очах свого колишнього чоловіка, коли заводить роман з архітектором. Жінка несподівано опиняється у банальному любовному трикутнику і розривається між колишнім чоловіком та новим другом.
"Як все заплутано": дивіться трейлер
"Повітряний маршал", 2014 рік
Прем'єра: 1 серпня
Під час перельоту авіарейсу, Білл Маркс, співробітник служби безпеки пасажирського лайнера, отримує електронні повідомлення з загрозами про можливий вибух від невідомого терориста. Цей зловмисник вдало підставляє Маркса і робить його основною метою спецслужб США.
"Повітряний маршал": дивіться трейлер онлайн
"Дружина", 2017 рік
Прем'єра: 1 серпня
Цей фільм є екранізацією роману Мег Волітцер та розповідає історію Джоан Кастлман, яка перебувала у шлюбі з відомим письменником протягом сорока років, але раптово вирішила розлучитися з ним. Ця ситуація особлива тим, що Джоан вирішує покинути свого чоловіка саме напередодні його отримання Нобелівської премії.
"Дружина": дивіться трейлер
"Коли завмирає серце", 2 сезон
Прем'єра: 3 серпня
У цьому серіалі, який розповідає про процес дорослішання, двоє підлітків, Чарлі й Нік, відкривають для себе шкільне життя, переживають перше почуття кохання і зрозуміють, що між ними є щось більше, ніж просто незвичайна дружба.
"Коли завмирає серце": дивіться тизер
"Місія Стоун", 2023 рік
Прем'єра: 11 серпня
Роль Рейчел Стоун у цьому фільмі виконує Галь Гадот. Вона зображає єдину агентку світової миротворчої організації, яка стоїть на стежці загрозам її найважливішого (і найнебезпечнішого) ресурсу, відомого як "Серце".
"Місія Стоун": дивіться трейлер
Зверніть увагу 5 найкращих ролей Гаррісона Форда, які вам запам'ятаються
"Пригоди Паддінгтона", 2014 рік
Прем'єра: 14 серпня
Фільм розповідає про кумедного ведмедика та його мандрівку в пошуках нового дому, в якому він мріє стати справжнім джентльменом.
"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер
"Рагнарок", 3 сезон
Прем'єра: 24 серпня
У центрі цієї історії – хлопець Маґне, який страждає на дислексію. Разом з матір'ю і молодшим братом він повертається до свого рідного містечка Едда. У новій школі він знаходить друга – Ізольду – активістку з охорони навколишнього середовища, яка веде ютуб-канал, де розповідає про деградацію міста та швидке танення льодовиків.
"Рагнарок" 1 сезон: дивіться трейлер
"Тебе не запрошено на мою бат-міцву", 2023 рік
Прем'єра: 25 серпня
Американська комедія, головні ролі якої зіграли: Ідіна Мензель, Джекі Сендлер, Адам Сендлер. За сюжетом, Стейсі Фрідман готується до своєї бат-міцви, але її плани комічно розплутуються та загрожують зіпсувати захід.
Кадр з фільму "Тебе не запрошено на мою бат-міцву" / Netflix