13 липня 2023 року акторові виповнилося 81 рік. За його плечима участь у понад 65 захопливих проєктів та чимало нагород за видатні заслуги. До дня народження зірки, 24 Канал підготував цікаву добірку з найкращими ролями Гаррісона Форда.

Дивіться також У свій день народження: Сенцов повернувся додому і замилував мережу фото з сином

5 найкращих ролей Гаррісона Форда

Ган Соло, серія "Зоряні війни"

Форд став іконічним контрабандистом з мільярдами фанатів по всьому світу. Харизматичний, безстрашний і завжди в центрі подій, Ган Соло назавжди увійшов в історію кіно.

"Зоряні війни" 2019: дивіться трейлер

Індіана Джонс, серія "Індіана Джонс"

У цій пригодницькій франшизі Форд грає роль доктора-археолога, який постійно потрапляє в небезпечні ситуації. Його харизматичний образ і вміння вирішувати складні головоломки зробили цього персонажа легендарним. Цікаво, що для ролі Індіани Джонса у 2023 році над візуальним образом Форда працювало близько 100 художників. Сам Гаррісон Форд залишився задоволений тим, який вигляд мав молодий Інді у новому фільмі.

"Індіана Джонс" 2023: дивіться трейлер

Рік Декард, "Той, хто біжить по лезу"

Форд зіграв детектива у футуристичному світі, де він має полювати на реплікантів – штучних істот, що схожі на людей. Цей фільм став класикою жанру науково-фантастичного кіно.

"Той, хто біжить по лезу" 1982: дивіться трейлер

Цікаво 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які дивляться в Україні

Джек Раян, "Пряма та очевидна загроза"

У цьому фільмі Форд перебуває на чолі розвідувального відділу ЦРУ і має доступ до Овального кабінету Білого дому. Він стикається з викликом в боротьбі проти наркоділків з Колумбії, не здогадуючись, що помічник президента з національної безпеки та шеф ЦРУ, використовуючи найманих бійців, проводять таємні бойові операції самі.

"Пряма та очевидна загроза" 1994: дивіться трейлер

Річард Кімбл, "Втікач"

У цій неймовірній драмі Форд зіграв роль лікаря-хірурга, який неправомірно засуджений за вбивство дружини. Під час перевезення ув'язнених, один з арештантів намагається втекти, і Річард, скориставшись метушнею, біжить разом із ним. Пізніше Кімбл взявся за власне розслідування, щоб відновити свою репутацію.

"Втікач" 1993: дивіться трейлер