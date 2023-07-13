13 июля 2023 актеру исполнилось 81 год. За его плечами участие более 65 захватывающих проектов и немало наград за выдающиеся заслуги. Ко дню рождения звезды, 24 Канал подготовил интересную подборку с лучшими ролями Гаррисона Форда.

Смотрите также В свой день рождения: Сенцов вернулся домой и восхищал сеть фото с сыном

5 лучших ролей Гаррисона Форда

Ган Соло, серия "Звездные войны"

Форд стал иконичным контрабандистом с миллиардами фанатов по всему миру. Харизматичный, бесстрашный и всегда в центре событий, Ган Соло навсегда вошел в историю кино.

"Звездные войны" 2019: смотрите трейлер

Индиана Джонс, серия "Индиана Джонс"

В этой приключенческой франшизе Форд играет роль доктора-археолога, постоянно попадающего в опасные ситуации. Его харизматичный образ и умение решать сложные головоломки сделали этого персонажа легендарным. Интересно, что для роли Индианы Джонса в 2023 году над визуальным образом Форда работало около 100 художников. Сам Гаррисон Форд остался доволен тем, как выглядел молодой Инди в новом фильме.

"Индиана Джонс" 2023: смотрите трейлер

Рик Декард, "Бегущий по лезвию"

Форд сыграл детектива в футуристическом мире, где он должен охотиться на репликантов – искусственных существ, похожих на людей. Этот фильм стал классикой жанра научно-фантастического кино.

"Бегущий по лезвию" 1982: смотрите трейлер

Интересно 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине

Джек Райан, "Прямая и очевидная угроза"

В этом фильме Форд находится во главе разведывательного отдела ЦРУ и имеет доступ в Овальный кабинет Белого дома. Он сталкивается с вызовом в борьбе против наркодельцов из Колумбии, не догадываясь, что помощник президента по национальной безопасности и шеф ЦРУ, используя наемных бойцов, проводят тайные боевые операции сами.

"Прямая и очевидная угроза" 1994: смотрите трейлер

Ричард Кимбл, "Беглец"

В этой невероятной драме Форд сыграл роль врача-хирурга, неправомерно осужденного за убийство жены. Во время перевозки заключенных, один из арестантов пытается скрыться, и Ричард, воспользовавшись суетой, бежит вместе с ним. Позже Кимбл взялся за собственное расследование, чтобы восстановить свою репутацию.

"Беглец" 1993: смотрите трейлер