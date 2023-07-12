Кроме того, в рейтинговых списках можно увидеть украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и экшн "Смертные машины" 2018 года. Выбирай лучший для себя и наслаждайся просмотром!

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Самые популярные фильмы Netflix

  • "Родственники вне закона", 2023 год;
  • "Жара", 2023 год;
  • "Небоскреб", 2018 год;
  • "Смертные машины", 2018;
  • "Нимона", 2023 год;
  • "Щенячий патруль в кино", 2021 год;
  • "Эвакуация 2", 2023;
  • "Люксембург, Люксембург", 2023;
  • "Идеальная находка", 2023 год;
  • "Девушка моих кошмаров", 2007 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

  • "Ведьмак", 3 сезон;
  • "Черное зеркало", 6 сезон;
  • "Гламур", 1 сезон;
  • "Ведьмак", 1 сезон;
  • "Ведьмак", 2 сезон;
  • "Глубокий вдох", 1 сезон;
  • "Арнольд", 1 сезон;
  • "Ночной агент", 1 сезон;
  • "Черное зеркало", 5 сезон;
  • "Ведьмак: Кровное происхождение", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix