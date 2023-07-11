Сериалы с одобрительными отзывами от зрителей никого не оставят равнодушными. Рассмотрите подробнее подборку 24 Канала и наслаждайтесь киновечером!
Смотрите также 5 интересных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца июля
7 крутых новых сериалов, которые вы могли пропустить
"Всевидящее око" / The Watchful Eye, 1 сезон
Рейтинг IMDb: 6,3
Сериал рассказывает историю молодой женщины, попадающей в мир старых денег и смертельных секретов.
"Всевидящее око": смотрите трейлер
"Линкольн для адвоката" / The Lincoln Lawyer, 2 сезон
Рейтинг IMDb: 7,7
В центре сюжета – Микки Голлер, успешный адвокат из Лос-Анджелеса, оставшийся без работы после несчастного случая. Впрочем, герой не останавливается, а берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в игру и за руль своего "Линкольна".
"Линкольн для адвоката": смотрите трейлер
"Медведь" / The Bear, 2 сезон
Рейтинг IMDb: 8,5
Шоу рассказывает о юном шеф-поваре, который возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном.
"Медведь": смотрите трейлер
"Захваченный рейс" / Hijack, 1 сезон
Рейтинг IMDb: 7,8
Здесь вы можете увидеть опытного корпоративного посредника Сэма Нельсона, пытающегося применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров самолета рейса КА29.
"Захваченный рейс": смотрите трейлер
Интересно 6 лучших фильмов о пути к успеху, основанных на реальных событиях
"Основано на реальных событиях" / Based on a True Story, 1 сезон
Рейтинг IMDb: 7,2
По сюжету комедийного сериала, риэлтор, популярный теннисист и сантехник пытаются воспользоваться одержимостью Америки относительно true crime.
"Основано на реальных событиях": смотрите трейлер
"Ходячие мертвецы: Мертвый город" / The Walking Dead: Dead City, 1 сезон
Рейтинг IMDb: 7,7
В центре сюжета – Мэгги и Ниган, путешествующие пост-апокалиптическим Мангеттеном, чтобы найти похищенного сына Мэгги Гершела. Однако по городу ходят мертвые и живые, что сделали Нью-Йорк своим собственным миром.
"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите трейлер
"Платонические отношения" / Platonic, 1 сезон
Рейтинг IMDb: 7,1
Комедийный сериал рассказывает о двух бывших лучших друзьях среднего возраста, вновь встречающихся после длительного расставания. Их возрожденная дружба начинает жить собственной жизнью, вызывая хаос и веселье в их и без того нестабильной жизни.
"Платонические отношения": смотрите трейлер