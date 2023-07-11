Сериалы с одобрительными отзывами от зрителей никого не оставят равнодушными. Рассмотрите подробнее подборку 24 Канала и наслаждайтесь киновечером!

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7 крутых новых сериалов, которые вы могли пропустить

"Всевидящее око" / The Watchful Eye, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 6,3

Сериал рассказывает историю молодой женщины, попадающей в мир старых денег и смертельных секретов.

"Всевидящее око": смотрите трейлер

"Линкольн для адвоката" / The Lincoln Lawyer, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

В центре сюжета – Микки Голлер, успешный адвокат из Лос-Анджелеса, оставшийся без работы после несчастного случая. Впрочем, герой не останавливается, а берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в игру и за руль своего "Линкольна".

"Линкольн для адвоката": смотрите трейлер



"Медведь" / The Bear, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 8,5

Шоу рассказывает о юном шеф-поваре, который возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном.

"Медведь": смотрите трейлер



"Захваченный рейс" / Hijack, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,8

Здесь вы можете увидеть опытного корпоративного посредника Сэма Нельсона, пытающегося применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров самолета рейса КА29.

"Захваченный рейс": смотрите трейлер

Интересно 6 лучших фильмов о пути к успеху, основанных на реальных событиях

"Основано на реальных событиях" / Based on a True Story, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,2

По сюжету комедийного сериала, риэлтор, популярный теннисист и сантехник пытаются воспользоваться одержимостью Америки относительно true crime.

"Основано на реальных событиях": смотрите трейлер



"Ходячие мертвецы: Мертвый город" / The Walking Dead: Dead City, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

В центре сюжета – Мэгги и Ниган, путешествующие пост-апокалиптическим Мангеттеном, чтобы найти похищенного сына Мэгги Гершела. Однако по городу ходят мертвые и живые, что сделали Нью-Йорк своим собственным миром.

"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите трейлер

" Платонические отношения " / Platonic, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,1

Комедийный сериал рассказывает о двух бывших лучших друзьях среднего возраста, вновь встречающихся после длительного расставания. Их возрожденная дружба начинает жить собственной жизнью, вызывая хаос и веселье в их и без того нестабильной жизни.

"Платонические отношения": смотрите трейлер