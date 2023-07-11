Серіали зі схвальними відгуками від глядачів нікого не залишать байдужими. Розгляньте детальніше добірку 24 Каналу та насолоджуйтеся кіновечором!

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7 крутих нових серіалів, які ви могли пропустити

"Пильне око" / The Watchful Eye, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 6,3

Серіал розповідає історію молодої жінки, яка потрапляє у світ старих грошей та смертельних секретів.

"Пильне око": дивіться трейлер

"Лінкольн для адвоката" / The Lincoln Lawyer, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – Міккі Голлер, успішний адвокат із Лос-Анджелеса, який залишився без роботи після нещасного випадку. Втім, герой не зупиняється, а береться за справу про вбивство, щоб повернутись у гру й за кермо свого "Лінкольна".

"Лінкольн для адвоката": дивіться трейлер



"Ведмідь" / The Bear, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 8,5

Шоу розповідає про юного шеф-кухаря, який повертається до Чикаґо, щоб керувати сімейним рестораном.

"Ведмідь": дивіться трейлер



"Перехоплений рейс" / Hijack, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,8

Тут ви можете побачити досвідченого корпоративного посередника Сема Нельсона, який пробує застосувати свої професійні навички, щоб врятувати пасажирів літака рейсу КА29.

"Перехоплений рейс": дивіться трейлер

Цікаво 6 найкращих фільмів про шлях до успіху, заснованих на реальних подіях

"Засновано на реальних подіях" / Based on a True Story, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,2

За сюжетом комедійного серіалу, рієлтор, популярний тенісист та сантехнік намагаються скористатися з одержимості Америки щодо true crime.

"Засновано на реальних подіях": дивіться трейлер



"Ходячі мерці: Мертве місто" / The Walking Dead: Dead City, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – Меггі та Ніган, які подорожують постапокаліптичним Мангеттеном, щоб знайти викраденого сина Меггі Гершела. Однак, містом ходять мертві та живі, що зробили Нью-Йорк своїм власним світом.

"Ходячі мерці: Мертве місто": дивіться трейлер

"Платонічне кохання" / Platonic, 1 сезон

Рейтинг IMDb: 7,1

Комедійний серіал розповідає про двох колишніх найкращих друзів середнього віку, які знову зустрічаються після тривалого розставання. Їхня відроджена дружба починає жити власним життям, спричиняючи хаос і веселощі в їхньому і без того нестабільному житті.

"Платонічне кохання": дивіться трейлер