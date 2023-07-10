24 Канал підготував захопливу добірку фільмів, що засновані на реальних подіях і які обов’язково варто переглянути. Від неймовірних досягнень у сфері бізнесу та наукових відкриттів до неймовірних пригод і впевненості у власних силах – ці фільми перенесуть вас у світ реальних героїв, які ніколи не зупинялися!

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Найкращі фільми, засновані на реальних подіях

"Недоторканні" / The Intouchables

Рік: 2011

Цей фільм розповідає історію мільйонера, який після нещасного випадку став людиною з інвалідністю та найманого опікуна, хлопця з незвичайним підходом до життя. Разом вони вчать один одного цінності дружби, взаєморозуміння та важливості життя.

"Недоторканні": дивіться трейлер

"Соціальна мережа" / The Social Network

Рік: 2010

Фільм розповідає про створення Facebook і успіх Марка Цукерберга. Ця історія показує, як зі звичайного студента університету він став одним з наймолодших мільярдерів у світі, пройшовши складний шлях бізнесу і правових проблем.

"Соціальна мережа": дивіться трейлер

"Вовк з Уолл-стріт" / The Wolf of Wall Street

Рік: 2013

Заснований на реальному житті маклера Джордана Белфорта, цей фільм розповідає про його шлях від початків у фінансовій сфері до успіху, але також показує наслідки жадоби та морального розпаду.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться трейлер

"Гра в імітацію" / The Imitation Game

Рік: 2014

Ця драма розповідає історію Алана Тюрінга, генія математики та криптографа, який розшифрував код Енігми під час Другої світової війни. Фільм показує, як Тюрінг протистояв проблемам та підкорився невпевненості, щоб здійснити великий внесок у світ.

"Гра в імітацію": дивіться трейлер

"У гонитві за щастям" / The Pursuit of Happyness

Рік: 2006

Ця історія заснована на житті Кріса Гарднера, який "зламався" в безвихідній ситуації, але не втратив віру в мрію про краще життя для себе та свого сина. Він пройшов неабиякі труднощі, щоб стати успішним фінансовим аналітиком.

"У гонитві за щастям": дивіться трейлер

"Ерін Броковіч" / Erin Brockovich

Рік: 2009

Цей фільм розповідає історію самотньої мати без вищої освіти, яка бореться з фінансовими труднощами та згодом працює секретаркою в маленькій юридичній фірмі. Але замість того, щоб виходити з офісу о шостій годині, вона занурюється у вир складного та масштабного розслідування недоброчесної корпорації, яка забруднює територію та шкодить здоров'ю місцевих мешканців.

"Ерін Броковіч": дивіться трейлер