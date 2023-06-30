На другому місці – італійська драма "Вісім гір", на третьому — біографічна комедійна драма Єви Лонгорії Flamin' Hot. Нижче дізнайтеся детальніше про 10 крутих фільмів року.

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10 найкращих фільмів першої половини 2023

"Ейр"

Драма "Ейр" знята за реальними подіями. Головний герой фільму, Сонні Ваккаро, уклав важливий контракт з Джорданом у 1984 році. З того часу було випущено 37 моделей кросівок Air Jordan та кілька модифікованих лінійок. Сценарій до фільму був написаний у 2021 році й став лідером списку найкращих нереалізованих сценаріїв року.

"Ейр": дивіться трейлер



"Вісім гір"

Епічна драма про дружбу та самопізнання, яка розгортається в захопливих італійських Альпах. "Вісім гір" розповідає про глибокі, складні стосунки між П'єтро та Бруно протягом чотирьох десятиліть.

"Вісім гір": дивіться трейлер



Flamin' Hot

Правдива історія, яка нікого не залишить байдужим. Історія про Річарда Монтаньєса, який, бувши двірником Frito Lay, зруйнував харчову промисловість, спрямувавши своє мексиканське коріння на те, щоб перетворити Flamin' Hot Cheetos із закуски на культовий феномен світової попкультури.

Flamin' Hot: дивіться трейлер

"Перекладач"

Під час війни в Афганістані місцевий перекладач ризикує власним життям, щоб перенести пораненого сержанта кілометрами виснажливої місцевості.

"Перекладач": дивіться трейлер

"Літтл Річард: Я є все"

Він розповідає про життя та кар'єру музиканта Літтла Річарда – єдиного у своєму роді ікону рок-н-ролу, яка сформувала світ музики.

"Літтл Річард: Я є все": дивіться трейлер

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати"

Спеціальний агент Орсон Форчун і його команда оперативників вербують одну з найбільших кінозірок Голлівуду, щоб допомогти їм у таємній місії, коли продаж нової смертоносної зброї загрожує порушити світовий порядок.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати": дивіться трейлер

"Минулі життя"

Нора та Хе-сон були товаришами з дитинства, але їхній зв'язок перервався, коли дівчина разом зі своїми батьками переїхала до Канади. Проте, після 20 років вони знову знаходять одне одного – спочатку через соціальні мережі, а потім вони проводять разом цілий тиждень у Нью-Йорку.

"Минулі життя": дивіться трейлер



"Ввічливе суспільство"

Рія Хан займається бойовими мистецтвами з метою стати каскадеркою, але думки ближніх про її захоплення були суперечливими: одні захоплювалися сміливими та неймовірними трюками, які Рії вдавалося виконати, тоді як інші насміхалися з безлічі невдалих спроб. Проте, коли її сестра закінчує художню школу та заручається, Рія вирішує, що вона та її друзі повинні влаштувати злочин на весіллі.

"Ввічливе суспільство": дивіться трейлер

"Паранормальні явища. Скінамаринк"

Маленькі брат із сестрою прокидаються посеред ночі та виявляють, що в їхньому будинку щось відбувається — батьки поводяться дивно, а різні предмети, зокрема вікна та двері, починають зникати. Нове абсолютне зло, що називається "Скінамаринк", вирвалося на волю.

"Паранормальні явища. Скінамаринк": дивіться трейлер

"Людина-Павук: Крізь всесвіт"

Майлз Моралес повертається до захопливих анімаційних пригод! Цього разу юнак з Нью-Йорка стикається з неочікуваною подорожжю через різні Всесвіти, де він об'єднує свої зусилля з Ґвен Стейсі та новою командою "Павуків", щоб протистояти найсильнішому злодію, з яким вони коли-небудь зіткнулися.

"Людина-Павук: Крізь всесвіт": дивіться трейлер онлайн