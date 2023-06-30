На втором месте – итальянская драма "Восемь гор", на третьем – биографическая комедийная драма Евы Лонгории Flamin' Hot. Ниже узнайте подробнее о 10 крутых фильмах года.
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"Эйр"
Драма "Эйр" снята по реальным событиям. Главный герой фильма Сонни Ваккаро заключил важный контракт с Джорданом в 1984 году. С этого времени было выпущено 37 моделей кроссовок Air Jordan и несколько модифицированных линеек. Сценарий фильма был написан в 2021 году и стал лидером списка лучших нереализованных сценариев года.
"Эйр": смотрите трейлер
"Восемь гор"
Эпическая драма о дружбе и самопознании, которая разворачивается в увлекательных итальянских Альпах. "Восемь гор" рассказывает о глубоких, сложных отношениях между Пьетро и Бруно в течение четырех десятилетий.
"Восемь гор": смотрите трейлер
Flamin' Hot
Правдивая история, которая никого не оставит безразличным. История о Ричарде Монтаньесе, который, будучи дворником Frito Lay, разрушил пищевую промышленность, направив свои мексиканские корни в то, чтобы превратить Flamin' Hot Cheetos из закуски в культовый феномен мировой поп культуры.
Flamin' Hot: смотрите трейлер
"Переводчик"
Во время войны в Афганистане местный переводчик рискует своей жизнью, чтобы перенести раненого сержанта километрами изнурительной местности.
"Переводчик": смотрите трейлер
"Литтл Ричард: Я все есть"
Он рассказывает о жизни и карьере музыканта Литтла Ричарда – единственного в своем роде иконы рок-н-ролла, сформировавшей мир музыки.
"Литтл Ричард: Я все есть": смотрите трейлер
"Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Специальный агент Орсон Форчун и его команда оперативников вербуют одну из самых больших кинозвезд Голливуда, чтобы помочь им в тайной миссии, когда продажа нового смертоносного оружия грозит нарушить мировой порядок.
"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": смотрите трейлер
"Прошлые жизни"
Нора и Хесон были товарищами с детства, но их связь прервалась, когда девушка вместе со своими родителями переехала в Канаду. Однако после 20 лет они снова находят друг друга – сначала через социальные сети, а затем они проводят вместе целую неделю в Нью-Йорке.
"Прошлые жизни": смотрите трейлер
"Вежливое общество"
Рия Хан занимается боевыми искусствами с целью стать каскадершей, но мнения ближних о ее увлечениях были противоречивыми: одни восхищались смелыми и невероятными трюками, которые Рие удавалось исполнить, тогда как другие насмехались над множеством неудачных попыток. Однако когда ее сестра заканчивает художественную школу и обручается, Рия решает, что она и ее друзья должны устроить преступление на свадьбе.
"Вежливое общество": смотрите трейлер
"Паранормальные явления. Скинамаринк"
Маленькие брат с сестрой просыпаются ночью и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а различные предметы, в частности окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, называемое "Скинамаринк", вырвалось на свободу.
"Паранормальные явления. Скинамаринк": смотрите трейлер
"Человек-паук: Через вселенные"
Майлз Моралес возвращается к увлекательным анимационным приключениям! В этот раз юноша из Нью-Йорка сталкивается с неожиданным путешествием через разные Вселенные, где он объединяет свои усилия с Гвен Стейси и новой командой "Пауков", чтобы противостоять сильнейшему вору, с которым они когда-либо столкнулись.
"Человек-паук: Через вселенные": смотрите трейлер онлайн