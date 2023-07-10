24 Канал подготовил увлекательную подборку фильмов, основанных на реальных событиях и которые обязательно стоит посмотреть. От невероятных достижений в сфере бизнеса и научных открытий до невероятных приключений и уверенности в собственных силах – эти фильмы перенесут вас в мир никогда не останавливавшихся реальных героев!

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Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

"Неприкасаемые" / The Intouchables

Год: 2011

Этот фильм рассказывает историю миллионера, который после несчастного случая стал человеком с инвалидностью и наемным опекуном, парнем с необычным подходом к жизни. Вместе они учат друг другу ценности дружбы, взаимопонимания и значимости жизни.

"Неприкасаемые": смотрите трейлер

"Социальная сеть" / The Social Network

Год: 2010

Фильм рассказывает о создании Facebook и успехе Марка Цукерберга. Эта история показывает, как из обычного студента университета он стал одним из самых молодых миллиардеров в мире, пройдя сложный путь бизнеса и правовых проблем.

"Социальная сеть": смотрите трейлер

"Волк с Уолл-стрит" / The Wolf of Wall Street

Год: 2013

Основанный на реальной жизни маклера Джордана Белфорта, этот фильм рассказывает о его пути от начала в финансовой сфере к успеху, но также показывает последствия жажды и морального распада.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер

"Игра в имитацию" / The Imitation Game

Год: 2014

Эта драма рассказывает историю Алана Тюринга, гения математики и криптографа, расшифровавшего код Энигмы во время Второй мировой войны. Фильм показывает, как Тюринг противостоял проблемам и подчинился неуверенности, чтобы внести большой вклад в мир.

"Игра в имитацию": смотрите трейлер

"В погоне за счастьем" / The Pursuit of Happyness

Год: 2006

Эта история основана на жизни Криса Гарднера, который "сломался" в безвыходной ситуации, но не утратил веру в мечту о лучшей жизни для себя и своего сына. Он прошел большие трудности, чтобы стать успешным финансовым аналитиком.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер

"Эрин Брокович" / Erin Brockovich

Год: 2009

Этот фильм рассказывает историю одинокой матери без высшего образования, которая борется с финансовыми трудностями и со временем работает секретаршей в маленькой юридической фирме. Но вместо того, чтобы выходить из офиса в шесть часов, она погружается в водоворот сложного и масштабного расследования недобродетельной корпорации, которая загрязняет территорию и вредит здоровью местных жителей.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер