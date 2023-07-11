Тож, у матеріалі 24 Каналу розгляньмо 5 класних фільмів, які варто подивитися на Netflix вже зараз та цими вихідними. Підготуйте попкорн і готуйтесь до справжнього кінематографічного свята!

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5 цікавих фільмів Netflix, які варто переглянути до кінця липня

"Всевидяче око", 2015 рік

Це напружений трилер про воєнні події, в якому безпілотні літальні апарати виступають основною зброєю.

"Всевидяче око": дивіться трейлер



"Люблю тебе, чувак", 2009 рік

Успішний рієлтор Пітер Клейвен нарешті зробив пропозицію жінці своєї мрії, але відразу ж зіткнувся з неочікуваною проблемою. Він не має нікого, хто зміг би виконати важливе завдання дружби на весіллі. Після низки специфічних зустрічей Пітер нарешті знайшов відповідного кандидата, який був його повною протилежністю – Сіднея. Але завдяки новому другові Пітер зрозумів, що його життя було неправильним і він не вмів насолоджуватися життям... і, здається, змінив свої плани щодо одруження.

"Люблю тебе, чувак": дивіться трейлер



"Я, Тоня", 2017 рік

Біографічна чорна комедія з актрисою Марго Роббі в головній ролі розповість про фігуристку Тоню Хардінг, яка через проблемну матір не отримала хорошої освіти, однак вважалася справжньою зіркою фігурного катання. Хардінг як спортсменка була відома своїми рекордами, серед яких, наприклад, статус першої американки, яка виконала складний потрійний аксель.

"Я, Тоня": дивіться трейлер



"Боржник", 2012 рік

У 19-річного Адама складаються складні стосунки з його вітчимом. Після аварії, внаслідок якої Адам зламав нову "беху", все тільки погіршуються. Адам пропонує відпрацювати свій борг, ставши шофером для друга Пітера, Роя. Виявляється, що Рой – професійний вбивця, і вони їдуть вони за тим, щоб вбити якогось Денні, який живе у фургоні. Під час цього вони зустрічають молоду дівчину, яка вирішує втекти.

"Боржник": дивіться трейлер



"Зрадлива спокуса", 2006 рік

Друга режисерська робота Роберта де Ніро про вигаданого персонажа Едварда Вільсона – одного з засновників ЦРУ. Ця картина в стилі "антибондіани" розкриває зворотну сторону діяльності секретних служб. Головні ролі зіграли: Метт Деймон, Анджеліна Джолі, Алек Болдвін, Джо Пеші, Роберт де Ніро та інші.

"Зрадлива спокуса": дивіться трейлер