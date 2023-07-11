Итак, в материале 24 Канала рассмотрим 5 классных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix уже сейчас и в эти выходные. Подготовьте попкорн и готовьтесь к настоящему кинематографическому празднику!

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5 интересных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца июля

"Всевидящее око", 2015 год

Это напряженный триллер о военных событиях, в котором беспилотные летательные аппараты выступают основным оружием.

"Всевидящее око": смотрите трейлер



"Люблю тебя, чувак", 2009 год

Успешный риелтор Питер Клейвен наконец-то сделал предложение женщине своей мечты, но сразу же столкнулся с неожиданной проблемой. У него нет никого, кто смог бы выполнить важную задачу дружбы на свадьбе. После ряда специфических встреч Питер наконец-то нашел соответствующего кандидата, который был его полной противоположностью – Сиднея. Но благодаря новому другу Питер понял, что его жизнь была неправильной и он не умел наслаждаться жизнью... и, кажется, изменил свои планы по женитьбе.

"Люблю тебя, чувак": смотрите трейлер



"Я, Тоня", 2017 год

Биографическая черная комедия с актрисой Марго Робби в главной роли расскажет о фигуристке Тоне Хардинге, которая из-за проблемной матери не получила хорошего образования, однако считалась настоящей звездой фигурного катания. Хардинг как спортсменка была известна своими рекордами, среди которых, например, статус первой американки, выполнившей сложный тройной аксель.

"Я, Тоня": смотрите трейлер



"Должник", 2012 год

У 19-летнего Адама складываются сложные отношения с его отчимом. После аварии, в результате которой Адам сломал новую "беху", все только ухудшаются. Адам предлагает отработать свой долг, став шофером для друга Питера Роя. Оказывается, что Рой – профессиональный убийца, и они едут за тем, чтобы убить какого-нибудь Дэнни, живущего в фургоне. Во время этого они встречают молодую девушку, которая решает сбежать.

"Должник": смотрите трейлер



"Предательский соблазн", 2006 год

Вторая режиссерская работа Роберта де Ниро о вымышленном персонаже Эдварде Вильсоне – одном из основателей ЦРУ. Эта картина в стиле "антибондианы" раскрывает обратную сторону деятельности секретных служб. Главные роли сыграли: Мэтт Дэймон, Анджелина Джоли, Алек Болдвин, Джо Пеши, Роберт де Ниро и другие.

"Предательский соблазн": смотрите трейлер