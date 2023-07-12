Крім цього, у рейтингових списках можна побачити український фільм "Люксембург, Люксембург" та екшн "Смертні машини" 2018 року. Обирай найкращий для себе і насолоджуйся переглядом!
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Найпопулярніші фільми Netflix
- "Родичі поза законом", 2023 рік;
- "Спека", 2023 рік;
- "Хмарочос", 2018 рік;
- "Смертні машини", 2018 рік;
- "Німона", 2023 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;
- "Евакуація 2", 2023 рік;
- "Люксембург, Люксембург", 2023 рік;
- "Ідеальна знахідка", 2023 рік;
- "Дівчина моїх кошмарів", 2007 рік.
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix
Найпопулярніші серіали Netflix
- "Відьмак", 3 сезон;
- "Чорне дзеркало", 6 сезон;
- "Гламур", 1 сезон;
- "Відьмак", 1 сезон;
- "Відьмак", 2 сезон;
- "Глибокий вдих", 1 сезон;
- "Арнольд", 1 сезон;
- "Нічний агент", 1 сезон;
- "Чорне дзеркало", 5 сезон;
- "Відьмак: Кровне походження", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix