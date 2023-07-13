По случаю праздника Сенцов приехал домой, чтобы увидеться с женой и сыном. Недавно он оказался в больнице после контузии на фронте.

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Олег Сенцов повидался с семьей в свой день рождения

О приезде Сенцова сообщила его супруга Вероника Вельч. Она опубликовала нежное фото отца с сыном и поздравила мужчину с днем рождения.

Когда сердце с сердцем бьется в унисон. С днем рождения, котик! Возвращайся к нам. Любим!

– написала Вероника Вельч.



Олег Сенцов с сыном Демьяном / Фото из фейсбука Вельч

Олег Сенцов также показал сына и написал, что это самый лучший для него подарок.

Олег Сенцов с сыном Демьяном / Фото из фейсбука Сенцова

Реакция сети

В комментариях украинцы не сдерживали свои эмоции, также поздравили Сенцова с днем рождения и пожелали скорейшей победы над врагом. Поздравления звучали от Ахтема Сеитаблаева, Марьяны Савки, Дениса Иванова, Мирославы Гонгадзе и других.

"Какая хорошая фотография! Олег, пусть такими счастливыми мгновениями будет обильно усеяна Ваша жизнь! Желаю скорейшей Победы и творческих будней!";

"До слез. Довоевать! Победить! И вволю целовать ребенка! Пусть растет здоровым и счастливым. С Днем рождения всех вас!";

"Искренние поздравления! Маленькое чудо на руках!";

"Приветствую вашу семью с праздником! Пусть растет счастливым ребенком и скорее под мирным небом, чтобы папа вернулся домой навсегда!".

Напомним, что недавно Олег Сенцов получил контузию на поле боя. После полученных травм кинорежиссер находился в больнице. В настоящее время его состояние стабилизировалось. Он писал об этом в своих соцсетях: "Мы только что вышли из боя, оставшиеся. Выполнили свою задачу, заняли очень важный рубеж, для того чтобы мог продвигаться дальше наше контрнаступление". Он также подчеркнул, что три его собратья также получили ранения. Их ранило осколками от вражеских снарядов. Сам режиссер лежал и ждал медицинской помощи.