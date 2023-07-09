После полученных травм кинорежиссер находится в больнице. Теперь его состояние понемногу стабилизируется.

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Сенцова контузило на фронте

Украинский кинорежиссер выложил на своей странице видео, как получил контузию после боя. Он отметил, что эту травму получил во время жестокого боя с россиянами.

Мы только что вышли из боя, те, кто остался. Выполнили свою задачу, заняли очень важный рубеж для того, чтобы могло продвигаться дальше наше контрнаступление,

– сказал Сенцов.

Он также подчеркнул, что три его побратима также получили ранения. Их ранило осколками от вражеских снарядов. Сам режиссер лежал и ждал медицинской помощи.

Сенцов отметил, что он записал это видео для того, чтобы все украинцы "знали цену войне". Однако он оптимистично подчеркнул, что наша армия обязательно победит врага.

Сенцов получил контузию на фронте / Видео с фейсбук-страницы Олега Сенцова

Впоследствии Сенцов написал, что он и его побратимы находятся в медицинском учреждении. Он чувствует себя лучше и готовится снова идти в бой против российских захватчиков.

Кинорежиссер обороняет Украину на фронте